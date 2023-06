Quién es Guillermo Söhnlein, el argentino fundador de OceanGate

Guillermo Sohnlein cofundador submarino OceanGate junto a Stockton Rush, uno de los fallecidos.

El argentino Guillermo Söhnlein, quien fuera uno de los cofundadores de la empresa OceanGate, que perdió el sumergible Titán, del que este jueves fue confirmada la aparición de", siguió las tareas de búsqueda desde España, y afirmó que el protocolo de la empresa siempre fue que "el piloto saque el submarino a la superficie".Söhnleiny ahora está radicado en Barcelona, España.El empresario argentino creó OceanGate en 2009 y en 2013 abandonó su posición, según su perfil de LinkedIn, donde, además, se describe como "consultor independiente y emprendedor social, centrado en la innovación tecnológica, los negocios internacionales y la exploración y asentamiento sostenible de entornos extremos en tierra, mar y espacio".Según su perfil de Wikipedia, Söhnleincon su familia, donde se radicó en San José, California, y asistió a la escuela secundaria St. Francis en Mountain View., y en diciembre deen la Universidad de California en Berkeley.logró unHastings de la Universidad de California, San Francisco, donde -además- fue editor en jefe del West-Northwest Journal of Environmental Law and Policy.sirvió en eldonde alcanzó el grado de capitán.Luego de difundirse la noticia del hallazgo del Titán, Söhnlein afirmó a la BBC que el protocolo de la empresa "es que el piloto saque el submarino a la superficie.Previamente al descubrimiento del submarino,de LinkedIn, en la que explicó: "Durante los últimos tres días, he visto a lo lejos a cientos de profesionales dedicados a buscar y rescatar al sumergible Titan, que ha interrumpido la comunicación durante la expedición científica que se dirigía al naufragio del Titanic"."Hoy es un día crítico para el rescate y los suministros vitales del submarino, que han comenzado a agotarse", agregó a través de su carta difundida esta mañana por Facebook y LinkedIn.A la BBC, luego, también le advirtió sobre su temor de que "cuando se opera a gran profundidad, la presión es tan grande que si hubiera una falla se produciría una implosión instantánea. Si eso es lo que ocurrió, habría ocurrido hace cuatro días"."En todo caso, creo que tenemos que volver atrás y aprender de lo ocurrido, averiguar qué ha pasado, tomar esas lecciones y llevarlas adelante", concluyó.Antes, en su carta hecha pública, aseveró que "Los cinco pasajeros a bordo del sumergible Titán, perdido el domingo pasado, cuando se dirigían en un viaje turístico a los restos del Titanic en el Atlántico Norte, murieron, dado que los restos encontrados muestran una "implosión" de la nave, informó la agencia de noticias AFP.La empresa OceanGate Expedition, operadora del sumergible y organizadora del viaje, consideró en un comunicado que los cinco pasajeros del sumergible turístico murieron."Los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de la presión de la cámara" del Titán, dijo en tanto, esta tarde, el contralmirante John Mauger, de la Guardia Costera estadounidense, durante una rueda de prensa.A bordo viajaban el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation; el paquistaní Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, y su hijo Suleman; el experto buceador francés Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush, director general de OceanGate Expeditions, la compañía que opera el sumergible, y que cobraba 250.000 dólares por turista.