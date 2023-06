Piden perpetua para tres policías porteños por matar por "placer y odio racial"

Gabriel Alejandro Isassi, uno de los policías acusados con pedido de perpetua / Foto: Daniel Dabove.

Primera parte del alegato

Un hecho de "violencia institucional"

Guillermo Pérez, fiscal / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Reproducción de un video

Héctor y Cinthia González, los padres de Lucas / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Pedido de condenas

Asesinato de Lucas González

El fiscal que interviene en el juicio por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, pidió este jueves la pena de prisión perpetua para tres policías de la Ciudad, a quienes acusó de matar al joven "por placer y odio racial" y los consideró como "cazadores que esperaban a una presa".Al alegar en el juicio, elle solicitó además al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que condene a los otros once policías que llegaron a juicio por el encubrimiento del hecho a penas de entre 4 y 17 años de prisión.Respecto a los, el fiscal pidió que sean condenados como coautores del delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial y por placer, en concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, y falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad" en perjuicio de Lucas, y por la "tentativa de homicidio" de sus tres amigos, Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca.En la primera parte de su alegato, que duró un poco más de dos horas, el representante del Ministerio Público Fiscal dijo que los tres policías porteños "actuaron como cazadores que esperan a una presa", ya que los "emboscaron y les tendieron una trampa", al tiempo que afirmó que "no les dieron a las víctimas ni la mínima capacidad de defensa""Realizaron su accionar guiados por su odio racial, por placer,", aseveró.Y al analizar las conductas de los tres miembros de la Brigada 6 de la Comuna 4 porteña, el fiscal describió: "Encuentro los motivos en los prejuicios. Fueron los tres, todos actuaron, todos dispararon, lo que demuestra es que todos tenían la decisión de matar. Los vieron salir de un asentamiento precario, salir vestidos de una determinada forma, con un color de piel que quizás a alguno de los policías no le gustó, manejando un auto siendo jóvenes. Se convencieron de que los chicos eran delincuentes y que debían morir. Con esos prejuicios actuaron, con prejuicios de clase, de edad, de vestimenta".En otro tramo de su exposición, Pérez de la Fuente coincidió con lo expresado en su alegato por el abogado Gregorio Dalbón, representante de la familia de Lucas y de sus tres amigos, sobre que se trató de un hecho de "violencia institucional".Además, rechazó los argumentos de los tres imputados, quienes dijeron al declarar en el juicio que actuaron "en legítima defensa, en el cumplimiento del deber" y que no cometieron "ningún delito"."Esto no es así. Empezaron el juicio diciendo esta mentira y después no decidieron dar otra versión, porque la conducta está guiada con la intención de matar y nunca iban a decir ´si, la intención fue matar´", aseguró el fiscal.Las palabras del acusador fueron seguidas con atención por los padres de las víctimas, quienes en varios momentos se mostraron afligidos y no disimularon las lágrimas., porque pensaban que iban a salir impunes y porque actuaban con prejuicios sociales, de clases. El joven que murió de 17 años, y que no tenía que morir ese día, es Santiago Lucas González", enfatizó el acusador en referencia a los tres imputados, sobre quienes dijo que "apuntaron con sus armas de fuego" al interior del vehículo donde viajaban los cuatro adolescentes.Al respecto, agregó que el Volkswagen Suran en el que viajaba Lucas junto a sus amigos "fue observado dos veces" por los tres policías imputados, quienes se trasladaban a bordo de un Nissan Tiida "sin patente, sin identificación y sin sirenas"."Dos veces pudieron advertirlos. Los vieron de frente y de costado y de atrás y de costado, y los siguieron", indicó el fiscal, tras reproducir unLa trasmisión del video fue seguida por los padres de Lucas, de Julián y de Joaquín, quienes están presentes en la sala de audiencias."Qué hijos de puta", se escuchó decir a Javier Salas, padre de Julián, al ver cuando el Nissan Tiida interceptó el vehículo de los adolescentes y los policías disparaban., prosiguió el fiscal.Previo a la reproducción del video, se escuchó la modulación que realizó Isassi por la radio policial en la que advierte sobre "un enfrentamiento armado" en donde "el acompañante tenía un arma de fuego".Luego, el fiscal pidió que se condene a la pena de 11 años de prisión y 10 años de inhabilitación a los comisarios Daniel Alberto Santana, Rodolfo Alejando Ozán, Fabián Alberto Du Santos, Juan Horacio Romero; al subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y al policía Roberto Orlando Inca.Para el principal Héctor Claudio Cuevas (que fue quien aportó información durante el juicio para lograr la detención de otro policía) solicitó 4 años de prisión, mientras que para Jonathan Alexis Martínez y Ángel Darío Arévalos pidió 6 años, para Daniel Rubén Espinosa 5 años y para Sebastián Jorge Baidón 17 años de prisión, ya que lo consideró autor de las torturas que padecieron las víctimas."Tengo acreditado que los comisarios Daniel Alberto Santana, Rodolfo Alejando Ozán, Fabián Alberto Du Santos, Juan Horacio Romero; el subcomisario Ramón Jesús Chocobar, Roberto Orlando Inca; y el principal Héctor Claudio Cuevas privaron ilegítimamente de su libertad a Lucas, Joaquín, Julián y Niven abusando de sus funciones, actuando de manera arbitraria. Todos sabían que no cometieron delitos ni debían estar detenidos", dijo el fiscal.También, agregó que durante el debate quedó acreditado que Julián y Joaquín (dos de las víctimas que sobrevivieron al ataque) fueron sometidos a sufrimientos físicos y psicológicos, esposados, mantenidos boca abajo durante siete horas"."No existe en esta causa policías buenos ni policías malos, en esta causa todos fueron policías malos.No les importó y encubrieron a tres asesinos", agregó.Al concluir el alegato de la fiscalía, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo a las 9 de la mañana con el inicio de los alegatos por parte de las defensas.Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.