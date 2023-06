El calabrés Francesco Costabile narra la emancipación de la mujer en la mafia

Costabile: "Mi película también busca una redención de mi tierra, partiendo del universo femenino, que, como en el mundo entero, es una verdadera revolución".".

El mundo de la mafia por dentro en la propuesta del calabrés Francesco Costabile.

El director italianonació en Calabria y, "de manera indirecta", sufrió la violencia de la organización criminal "Ndrangheta", lo cual lo llevó a, filme sobre el empoderamiento de la mujer en la mafia, que se estrena este jueves en salas., dijo Costabile en una entrevista con Télam, sobre el filme que lo trajo a Buenos Aires en marzo para la Semana del Cine Italiano, el ciclo que difunde el séptimo arte de Italia en el mundo.Aunque, a la vez, se apura en aclarar:Inspirada en el libro desobre mujeres que han encontrado el coraje para rebelarse contra la 'Ndrangheta, la película de Costabile mezcla recuerdos, sueños y pesadillas en la vida de Rosa, una adolescente que en su niñez perdió a su madre de manera trágica. Sin recordar el momento que presenció, su intuición la lleva a sospechar de su tío y abuela en el asesinato de su progenitora. Sin embargo, la presión familiar y del pueblo evitan que pueda darle un cambio a su vida., explicó Costabile.La película, protagonizada porrecibió dos nominaciones a los Premios Donatello, los más importantes de Italia, a la vez que tuvo un aplaudido paso por el Festival de Cine de Berlín de 2022.La cinta no escatima en violencia y las zigzagueantes callejuelas del pueblo hacen de espejo al laberinto por el que debe atravesar la protagonista en busca de su emancipación. Si bien la 'Ndrangheta es de Calabria, "por razones éticas", la película. Con vista al mar desde las tupidas montañas, los jóvenes persiguen anhelos que si bien no parecen lejanos, solo se pueden alcanzar si flanquean al poder criminal y a las complicaciones geográficas que la "bota italiana" presenta."La 'Ndrangheta' ha crecido y consolidado su poder gracias al aislamiento cultural y político de determinadas zonas del sur de Italia. En Calabria, en particular, algunas áreas han permanecido fuera del Estado y sus leyes. Por eso el pueblo de Rosa es un viaje interior hacia una liberación y emancipación de todas las mujeres de un mundo violento y patriarcal". señaló el director.-agregó-La organización criminal, familiar y social se entremezcla y es lo que convierte en algo prácticamente imposible el poder irse del pueblo porque, como toda situación individual, es el contexto el que la limita. Todo funciona como limitante y lo que sucede fuera del pueblo pareciera que no existe. Y es a través de la propia mafia por donde la protagonista intentará cambiar de vida.-Ella intenta escapar de su país y de su familia con la ayuda de Gianni, solo cuando ve su destino sellado por un matrimonio concertado por motivos del poder mafioso. No es fácil para estas mujeres encontrar la fuerza para dejar a sus familias. Saben que traicionar los códigos de honor equivale a una sentencia de muerte. La familia es en sí misma una estructura psicológica particularmente poderosa, en todo el mundo, no es fácil rebelarse y denunciarse. Esto sucede en todos los casos de violencia de género y en los feminicidios a nivel mundial.