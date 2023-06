Masiva marcha y paro multisectorial contra la violencia en Rosario

La jornada de huelga estuvo precedida por varias movilizaciones de docentes. / Foto: Sebastián Granata

Una masiva marcha de agrupaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de Santa Fe recorrió este jueves el centro de Rosario "contra la violencia y la inseguridad" que genera el narcotráfico en la provincia y reclamaron "no por más policía y represión sino por más trabajo, salud y educación, por más derechos".Así lo expresaron los organizadores de la marcha en un comunicado leído este mediodía en el acto central queen un escenario levantado de espaldas a la sede del gobierno provincial.Por su parte, sindicatos del Gran Rosario realizan este jueves un, a raíz de los sucesivosinformaron fuentes gremiales.La huelga fue acordada entre una decena de sindicatos durante una reunión multisectorial de la que también participaron organizaciones sociales, que luego adhirieron alconvocado para repudiar la represión en la provincia de Jujuy.En tanto, la colorida y ruidosa marcha comenzó pasadas las 10:30 frente al Parque Independencia, con una columna de más de diez cuadras de militantes gremiales y sociales, además de vecinos, cerrada por los camiones de los recolectores de basura enfundados en sus chalecos celestes, que recorrió el macrocentro rosarino y llegó hasta la Plaza San Martín pasado el mediodía.y "decían los carteles que portaban algunos de los manifestantes, en contra de la represión que sufrió el pueblo jujeño durante las protestas contra la reforma constitucional que se registraron en esa provincia esta semana."Abrazamos con la mirada. Acariciamos con las palabras", celebraba una cartulina rosada escrita con fibra del Jardín 332, levantado por una docente de nivel inicial, en medio de una plaza colmada, en la que varios vecinos de los barrios rosarinos se hacían el día cocinando y vendiendo tortas asadas a 500 pesos, en un carrito con una parrilla.Elun joven rosarino que murió ahogado en el río Paraná luego de ser golpeado por un grupo de dos policías y dos patovicas en el boliche Ming, de la Estación Fluvial de esta ciudad,"A los policías y patovicas que mataron a mi hijo les dieron una pena irrisoria en tres casos y a uno lo mandaron a la casa, por eso les exigimos a los legisladores provinciales y nacionales, al intendente, al gobernador y al presidente que cambien las leyes, que den de baja a los policías porque son malos o los que son buenos son cómplices, que hagan una policía nueva y que haya civiles que los controlen", afirmó en su mensaje.Por su parte, eldeclaró: "Paramos y hacemos esta marcha con un abanico muy amplio de organizaciones sociales, sindicales y de todo tipo para decirle basta a la violencia de las balaceras a las escuelas y del narcotráfico y porque queremos que nuestros chicos puedan estudiar y hacer deportes en paz en una ciudad hermosa como Rosario".A su lado,, el sindicato de los docentes públicos santafesinos, advirtió que "hay directoras de escuela que hoy no pudieron venir porque están sosteniendo la comida de los chicos con la escuela abierta, pero esto es algo que hacemos todos los días: reclamar nuestros derechos en forma pacífica. Y también luchamos contra los robos y las balaceras que sufrimos todos los días en las escuelas".Finalmente,sostuvo que "en los centros de salud de los barrios vemos y sufrimos la violencia de las balaceras y los ataques, pibes heridos, consumos problemáticos, pero no debemos naturalizarlo porque este es un grave problema que se resuelve con políticas de trabajo, salud y educación, fortaleciendo los territorios y con más derechos. Espero que este sea el puntapié inicial".A la medida de fuerza también adhieren los profesionales de la salud de Siprus; la delegación local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); los docentes universitarios de Coad; Judiciales; municipales; recolectores de residuos; Camioneros alineados con Pablo Moyano; el Sindicato de Prensa Rosario; el personal de la Universidad Nacional Tecnológica reunido en el gremio Fagdut; Dragado y Balizamiento, entre otros.La jornada dede docentes tras hechos de balaceras a edificios escolares y la lesión a un alumno de primer grado, herido en una pierna a la salida del establecimiento.