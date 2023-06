Inauguraron el primer Laboratorio Nacional de Inmunogenética de Argentina

INAUGURACIÓN LABORATORIO NACIONAL INMUNOGENÉTICA VER VIDEO

La ministra de Salud Carla Vizzotti y el titular del Incucai, Carlos Soratti, dejan inaugurado el centro de análisis / Foto: Nacho Sánchez.

El laboratorio cuenta con insumos y tecnología de última generación que permitirá realizar prácticas que antes se hacían en el exterior / Foto: Nacho Sánchez.

🔵 La ministra de Salud de la Nación @carlavizzotti inauguró hoy el Laboratorio Nacional de Inmunogenética que depende del INCUCAI y tiene como objetivo la realización de estudios de histocompatibilidad 🧬 entre donantes y receptores que requieran un trasplante de órganos, pic.twitter.com/kHNiowA66U — INCUCAI (@incucaioficial) June 22, 2023

en la sede del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), ubicado en Ramón Carrillo 489, en la Ciudad de Buenos Aires, y su funcionamiento permitirá acortar los tiempos de ingreso a las listas de espera de trasplantes y agilizar los estudios de histocompatibilidad entre donantes y receptores, dos muestras que antes se analizaban en el exterior, informaron autoridades sanitarias nacionales.El Laboratorio Nacional de Inmunogenética funcionará en la sede del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyeticas (CPH) del Incucai ytejidos y/o células, con la particularidad de lograr la autosuficiencia del país respecto a este tipo de estudios."Este laboratorio nacional es un paso adelante muy grande,Lo que hace es acelerar los tiempos y mejorar la calidad, y esas dos cosas para una persona que está esperando un trasplante son un montón", dijo a Télam la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien fue la encargada de cortar la cinta de inauguración del centro.La titular de la cartera sanitaria destacó que "además de todo lo sanitario,"Que se puedan generar los resultados sobre si una persona que está esperando un trasplante tiene un donante compatible o noCon este laboratorio se busca facilitarque carecen de estos establecimientos y también brindar soporte cuando la capacidad operativa no les resulte suficiente."Hasta ahoraque no lo tienen y que sea un formador del recurso humano y desarrolle investigación en materia compatibilidad tisular", aseveró Carlos Soratti, director del Incucai."Todo proceso de asignación de un órgano a un receptor requiere establecer la compatibilidad.va a haber un ahorro de tiempo en el proceso, con lo cual se disminuye la posibilidad de rechazo", explicó Soratti.Los estudios de compatibilidad necesarios para la búsqueda de donantesque, hasta ahora, se realizan en el exterior por no disponer de un laboratorio con estas características en el país."Al conformar un registro de donantes las muestras se tipifican. Para eso se requiere tecnologías de mayor resolución, con equipamiento más complejo,La tipificación de alta resolución no la podíamos hacer en el país", señaló Soratti.En los trasplantes de órganos sólidos y tejidos,lo que disminuirá la morbimortalidad de estos pacientes y se optimizará la logística de los procesos de donación- trasplante en todo el país."Acá hacemos el estudio cruzado entre células del donante, que simulan ser el órgano in vitro, contra el suero de pacientes. Y se puede predecir si va a haber un rechazo o no.afirmó Pablo Galarza, director del laboratorio.Con este laboratorio y sus nuevas capacidades científico-tecnológicas"Abarcamos todo lo que hace la inmunogenética a nivel mundial,Esos estudios se tenían que tercerizar o derivar hacia el exterior. Con esto disminuimos los tiempos y damos una posibilidad de tener un donante rápido a un paciente", aseveró Galarza.Otra de las misiones del laboratorio será la de constituirse en un centro de formacióny de asesoramiento y desarrollo de tutorías para la creación y habilitación de nuevos laboratorios en Argentina y la región, explicaron los funcionarios.Esta inauguración en el ámbito del Incucai se concretaque funciona desde el año 2003 y que tiene como misión la búsqueda de donantes de CPH (de Argentina como de otros países) para pacientes con indicación de trasplante de CPH.