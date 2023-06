Aliados regionales de la Argentina piden a Biden que interceda ante el FMI por la deuda

Desde Cancillería se indicó que Cafiero "hizo el trabajo de hablar con los gobiernos de las seis economías más importantes de la región".

Agradezco profundamente el apoyo de los presidentes @LulaOficial, @LuchoXBolivia, @GabrielBoric, @petrogustavo, @lopezobrador_ y @MaritoAbdo.



Es otra muestra de la fuerza que tenemos como región si trabajamos en unidad. https://t.co/g7dDwe33Co — Alberto Fernández (@alferdez) June 22, 2023

Detalles de la carta

La Argentina envió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una carta firmada por los Jefes de Estado de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Paraguay para que interceda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la búsqueda de una salida al "sobreendeudamiento" provocado por elLa misiva firmada, entre otros, por los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México), remarca elcontraída con el FMI.Además le recuerda al organismo que presideque aquel crédito "muy superior" a la cuota que correspondía a la Argentina contó con el aval de sus principales accionistas" y le reclama "respuestas extraordinarias", ante las "circunstancias extraordinarias" que atraviesa la Argentina producto de la pandemia, la guerra en Ucrania y la reciente sequía que vivió el país y que complico sus exportaciones agropecuarias.Fuentes de la Cancillería indicaron a Télam que la cartera encabezada por Santiago Cafiero "hizo el trabajo de hablar con los gobiernos de las seis economías más importantes de la región" para lograr que, en el contexto de las negociaciones encaradas por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el FMI, Estados Unidos se "involucre no solo porque es un tema relevante sino también justo".El presidente Alberto Fernández agradeció "profundamente" la misiva enviada a Biden que fue rubricada también por los presidentes Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Mario Abdo Benítez (Paraguay)."Es otra muestra de la fuerza que tenemos como región si trabajamos en unidad", escribió el mandatario en sus redes sociales."Los países de la región seguimos con atención la situación que atraviesa la Argentina, producto del efecto combinado del sobreendeudamiento en la anterior administración, la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania y las consecuencias de la mayor sequía que el país haya padecido en el último siglo", señala la misiva para describir el escenario mundial y local en el que el país debe hacer frente a los futuros vencimientos con el FMI.A renglón seguido, los mandatarios de América Latina remarcan que "el gobierno argentino ha estado trabajando de manera denodada para hacer frente a la excepcional deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" la que definió como el "mayor crédito otorgado en la historia del organismo".Larecuerda también que el crédito otorgado al gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) "contó con el aval de sus principales accionistas, por un monto superior al 1.000 por ciento de su cuota", es decir de la cuota parte correspondiente a la Argentina como socia del FMI.Y subraya que "sin perjuicio de la excepcionalidad antes mencionada, la voluntad de la Argentina por honrar sus compromisos multilaterales ha sido indudable".En esa línea, pondera que "desde la aprobación del nuevo programa con el FMI que oportunamente fuera aprobado por el Congreso Nacional, laA renglón seguido, la misiva expone las razones exógenas a la voluntad de la administración de Alberto Fernández que dificultan el cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI en los términos del acuerdo sellado por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán."El choque exógeno que supone la-por definición completamente ajeno a la voluntad del gobierno argentino y su pueblo- ha originado una pérdida de divisas superior al 20% de las exportaciones del país, con un efecto severo en las reservas internacionales que ha complicado el normal funcionamiento del mercado cambiario, reducido los recursos tributarios y repercutido en la inflación", indicaron los presidentes.Ante ese escenario, pidieron, entonces, que "circunstancias extraordinarias ameritan respuestas extraordinarias, tan extraordinarias como el sobreendeudamiento provocado por el préstamo del FMI que es una de las principales causas de la situación actual" que vive la economía argentina.Los mandatarios de la región señalaron a Biden: "Buscamos una solución que permita el crecimiento de la Argentina, la generación de empleo y el aumento de sus exportaciones. Todas ellas condiciones necesarias para que el país, a su turno, pueda afrontar los vencimientos del mencionado préstamo"."La Argentina ha solicitado al FMI una revisión que permita sortear las dificultades que presenta este año atípico y que sirva como puente hasta tanto maduren varios proyectos en curso, en particular los referidos a energía y minería, que tendrán un impacto significativo en la balanza de pagos del país", remarca el escrito.Y agrega:"No resulta viable y tampoco deseable que las exigencias que no consideran debidamente el cambio de las circunstancias sumerjan a la Argentina en una crisis innecesaria que interrumpa la recuperación en curso", evaluaron los jefes de Estado, al tiempo que rechazaron "la inflexibilidad del FMI para revisar los parámetros del acuerdo en el contexto de la sequía descripta" y señala que esa postura del organismo hace que el país corra "el riesgo de convertir un problema de liquidez en uno de solvencia"."Por estos motivosdeben guiarnos al encuentro de una solución rápida y efectiva para la Argentina", concluye la carta.