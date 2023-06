Cauteruccio se recuperó de la rodilla y será titular en Independiente para visitar a Unión

Foto: Fernando Gens.

Foto: Maximiliano Luna.

Cerca de levantar la inhibición

El director técnico de Independiente,, confirmó este jueves que el goleadorse recuperó y será titular el sábado contra, como visitante, por la 21ra. fecha de la Liga Profesional de f{utbol (LPF).En conferencia de prensa, el entrenador del "rojo" informó que el uruguayo "está bien" de la molestia en la rodilla derecha y estará desde el inicio el sábado a las 17 en el estadio 15 de abril.De esta manera, Zielinski podrá repetir la formación que venció a Sarmiento (2-0) en Avellaneda antes del receso por la fecha FIFA.El equipo será con Rodrigo Rey; Baltasar Barcia, Javier Báez, Edgar Elizalde y Ayrton Costa; Braian Martínez, Iván Marcone, Sergio Ortiz y Martín Sarrafiore; Matías Giménez y Cauteruccio.Else entrenó diferenciado durante la semana por una molestia en la rodilla derecha pero finalmente podrá estar desde el arranque.Por otro lado, el "Ruso" se refirió al mercado de pases que se avecina y dio un panorama complicado de lo que pretende para reforzar al equipo."Llamamos a, no menos, de diez jugadores de primera línea, pero la mayoría nos dijo que no quieren volver a la Argentina, hay mucha diferencia económica", sostuvo el DT."Tendremos que buscar algunos pocos jugadores y buenos que vengan a mejorar el plantel, pero es difícil. No queremos traer relleno", avisó el ex Belgrano y Estudiantes de La Plata, entre otros.Mientras tanto, la dirigencia avanza para levantar la inhibición que pesa sobre el club por parte de América, de México.El diputado nacional Cristian Ritondo, vocal y figura importante de la política de Independiente, adelantó hoy en declaraciones a radio La Red que la "semana que viene" podrán girar el dinero."La semana que viene tendremos la aprobación para hacer los pagos al América (México) para levantar la inhibición, entre la plata de la colecta y otra plata que va a poner el club", precisó.