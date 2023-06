La era de los showrunners: los creadores de series son las estrellas del streaming

Ryan Murphy, a los 57 años, exhibe una carrera plena de éxitos, el primero de ellos "Nip/Tuck", hace más de dos décadas. (Foto AFP.

Lionel Messi, del PSG francés al Inter de Miami, yson los pases del año. No es que Murphy sea el mejor showrunner de la historia (Messi sí lo es en el fútbol), peromuestra hasta qué punto hoy los creadores de las series no solo generan contenidos sino que además marcan tendencias y mueven cientos de millones de dólares.Lo de Ryan Murphy, en esencia, es un regreso, ya que(allí concibió “Dahmer - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer”, “Vigilante”, “Halston”, “Ratched”, “Hollywood”, “The Politician” y “El baile”) trabajaba en 20th Century Fox TV (donde creó desde “Glee” hasta “American Horror Story”, pasando por “American Crime Story”, “Feud” o “Pose”) y su pase a Disney (y su reencuentro con su vieja socia Dana Walden) es también una suerte de vuelta a casa, ya que aquello que alguna vez fue Fox hoy es propiedad del imperio Disney.Para buena parte de los analistas y de los críticos, su paso por Netflix tuvo más traspiés artísticos que éxitos, pero de todas manerasy en menor medida de las películas.Si los showrunners hoy están entre las figuras más poderosas del negocio audiovisual, también están sometidos a todo tipo de presiones y controles., perocreador de la que es considerada la mejor serie de todos los tiempos como “The Wire” y de otros poryectos como “Generation Kill”, “Treme”, “Show Me a Hero”, “The Deuce”, “The Plot Against America” y “La ciudad es nuestra”para esa compañía por su apoyo público y explícito a los guionistas en huelga.De hecho,, ya que las corporaciones les exigen que sigan trabajando porque son productores y responsables de distintas series, pero en verdad se tratan de guionistas que lideran distintos equipos que integran los writers rooms o salas de escritores.A esta altura,: es la persona que dirige y controla todas las áreas de la producción de una serie, desde la contratación del personal a la supervisión de las cuentas, desde el casting hasta la coordinación de los directores., imprimir el tono, defender el aspecto creativo y conseguir que todo ese proceso se concrete en tiempo y forma, cumpliendo con las fechas y los presupuestos acordados con las productoras y cadenas que financian el proyecto. Es el responsable de qué se quiere contar y cómo debe hacérselo.Como el mundo de las series es el imperio de los guionistas, los showrunners suelen ser escritores que van adquiriendo cada más poder y prestigio hasta que se convierten en impulsores, creadores y responsables de los proyectos que lideran. Podría asimilarse a la producción ejecutiva en cine, pero en realidad es mucho más.El público ya identifica las series según el showrunner que esté detrás (algo así como el “autor” en cine). Tiene el control sobre todos los aspectos creativos y económicos; es el cerebro de la serie, el rey de la nueva ficción en TV y streaming., pero se ha acelerado en los últimos años. Hasta los festivales de cine se han rendido a sus pies y no solo han accedido a esos ámbitos directores provenientes del mundo de las películas (en Cannes 2017 se vieron el regreso de “Twin Peaks”, de David Lynch, y “Top of the Lake 2”, de Jane Campion, ambos ganadores previamente de la Palma de Oro) sino que en la reciente edición de Cannes se presentó “The Idol”, la nueva serie de Sam Levinson (“Euphoria”) con The Weeknd y Lily-Rose Depp.Pero. Vince Gilligan (“Breaking Bad”, “Better Call Saul”), Sam Esmail (“Mr. Robot”, “Homecoming”), Noah Hawley (“Fargo”, “Legion”), Mike Judge (“Silicon Valley”), David E. Kelley (“Big Little Lies”, “The Undoing”, “Nueve perfectos desconocidos”), Aaron Sorkin (“The West Wing”, “The Newsroom”) y Jill Soloway (“Transparent”, “I Love Dick”) son solo algunas de las piezas clave de un rompecabezas que se agranda cada año con el surgimiento de nuevos creadores.Y, así como citamos a Lynch y a Campion entre los cineastas que han incursionado en las series,como Olivier Assayas (“Carlos”, “Irma Vep”), el prolífico Steven Soderbergh (“The Knick” y la inminente “Full Circle”), los hermanos Duplass (“Togetherness”, “Room 104”), Lena Dunham (“Girls”), Spike Lee (“She’s Gotta Have It”), Jean-Marc Vallée (“Big Little Lies”, “Sharp Objects”), David Fincher (“House of Cards”, “Mindhunter”) y Paolo Sorrentino (“The Young Pope”), por citar solo a algunos nombres ilustres del séptimo arte. Nadie quiere quedarse fuera de esta era dorada de las series y ser el autor o el showrunner de unos episodios, algo que hasta no hace muchos años era considerado menor en comparación con el séptimo arte, hoy ha pasado a ser una de las máximas aspiraciones de muchos