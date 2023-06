Cyndi Lauper: 70 años de música y feminismo

Cyndi Lauper, felices 70 años.. (Ilustración Jazmín Guzmán)

“Girls Just Want to Have Fun”

Hacia 1980, Cyndi lideraba la banda de Rock Blue Angel. (IG cyndilauper)

"Girls Just Want To Have Fun" VER VIDEO

“True Colors”

"Las chicas solo quieren divertirse" alcanzó las mil millones de reproducciones en YouTube. Fue la primera canción interpretada por una mujer enlograrlo. (Foto AFP)

"True Colors" VER VIDEO

“Money Changes Everything“

Cyndi no sólo contagia su simpatía, también su compromiso social. (Foto AFP)

"Money Changes Everything" VER VIDEO

“She Bop”

"She Bop" VER VIDEO

"The Sex is in the Heel" VER VIDEO

El 22 de junio de 1953, llegaba al mundo, la chica que iba a entramar música con feminismo. Nacida y criada en Queens, se dedicó a la música desde temprana edad; hacia 1980 lideraba la banda de Rock Blue Angel, que nunca logró trascender en la escena musical, pero puso a Cyndi en el ojo de la industria. Y cuando lanzó su álbum debut como solista en 1983 “She's So Unusual”, lMuchos años más tarde, consultada sobre si consideraba que los derechos de las mujeres habían avanzado desde aquel 1983, decía que "ha habido progreso, pero es una lástima que a muchas mujeres todavía no les guste adoptar la etiqueta 'feminista', a pesar de que disfrutan de todas las libertades logradas por el movimiento"., porque basta "mirar a la historia humana para saber que, para ejercer control sobre un grupo o una civilización, es necesario borrar su historia y reescribir otra a favor del poder dominante"., en donde la salsa se cocinaba desde temprano en el día (y en la vida, porque a los 8 años había que aprender lo que se haría para siempre) y los tomates se cultivaban en el jardín. “Un día, cuando crezcas, este jardín será tuyo”, recuerda que le decía su abuela, mientras lo recorrían de la mano. Al volver a aquel callejón años después y encontrar solo pasto seco porque ya no había nadie allí para cuidarlo,En el jardín de Cyndi Lauper han brotado canciones que acompañaron, con música y activismo, la ampliación de derechos, la lucha contra la discriminación, contra la violencia. Hoy celebra sus 70 años, y celebramos con ella cada canción que nos hizo más libres.“Como artista, siempre tenés que luchar por tu visión. Tomar aquellas cosas con las que no estás a gusto y encontrar la manera de hacerlas tuyas.”, publicaba en sus redes Cyndi, junto con un fragmento de la entrevista que diera en 2019 para AXS TV. En ella reproducía la conversación que tuvo con su pareja y mánager sobre esa canción y su decisión de cambiarle la letra que, originalmente, había sido escrita por un hombre.“La escuché y dije: ‘no, no puedo hacer esta canción’. Porque la escribió un hombre así que imagínate de qué trata en realidad. Había todo un puente que decía, ‘oye, papá, nosotros somos los afortunados (guiño, guiño) porque las chicas, solo quieren divertirse’. Y después, otro sobre una chica que trepaba por la ventana de su dormitorio y quería acostarse con él y esas cosas y yo dije ‘¿y cómo se supone que yo escriba eso?’, le dije. ‘No puedo hacer esto’, y él me dijo: ‘Cambiala un poco. Convertila en lo que vos quisieras cantar. Convertila en un himno’”.Y lo hizo.cuyo mensaje se fue resignificando con el paso de las generaciones. En el último tiempo, fue el estandarte de las mujeres en los Estados Unidos y su lucha en defensa del derecho al aborto y, después de 39 años de su lanzamiento alcanzaba las mil millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en la primera canción interpretada por una mujer, en obtener esa cifra.Además, cabe destacar que Cyndi también estuvo a cargo de los arreglos musicales, algo que solía hacer con su banda Blue Angel. Para esta canción buscó incorporar,, en 1981 y 1982, que también agregaron en versión acústica, creando una fórmula sonora mitad electrónica, mitad acústica. Y la voz de Cyndi que debía emular una trompeta trepando las diferentes notas musicales, acompañada de una guitarra al estilo Motown. Cada uno se concentró en hacer su parte, sin prestarle atención a la de los demás, comenzaron a tocar y “de repente nos miramos y dijimos: ‘sí, es por acá’”.Cyndi y sus arreglos le imprimieron al himno una sonoridad creada a partir de la diversidad, inclusión y convivencia de estilos y presencias diferentes, muy en consonancia con la propuesta estética que le dio a la canción desde lo visual, cuando seleccionó mujeres muy diversas para acompañarla en el video promocional:, ya fuese delgada o corpulenta, más o menos glamorosa o de cualquier raza”, según lo expresara en el libro “I Want My MTV”.Cyndi Lauper también es reconocida por. Su hermana mayor, Ellen, pertenece a ese colectivo y esa es una de las razones por las que Cyndi es una activista de larga data por el derecho a la diversidad. “Cuando sos así, te hacen sentir tan mal respecto de vos mismo”, así resume la infancia y adolescencia de Ellen, de la que ella fue testigo directa.Uno de sus éxitos de 1986 quetuvo lugar a partir de su amistad con unos vecinos que habitaban un pequeño departamento debajo del suyo: Carl y Gregory. “Cada vez que entraba a ese departamento era mágico. Tuve la suerte de conocerlos. Y Gregory venía de una vida en la que fue echado a la calle con 12 años de edad. En realidad, estaba siendo abusado por su padrastro, cuando la madre entró y, en lugar de detener el abuso, tomó al niño y lo sacó a la calle”. Ella recuerda que Gregory siempre quiso que cantara una canción como ‘That’s what Friends Are For’ “Para eso son los amigos”) o que compusiera una canción como esa; “así que apareció ‘True Colors’ y fue una oportunidad de cantar algo que me sanara a mí, a Carl, y a sus amigos que estaban desolados”.Su voz cantando “veo tus verdaderos colores/y es por eso que te amo/así que no tengas miedo de dejar que se muestren/tus verdaderos colores/Los verdaderos colores son hermosos/ como un arco iris” haría historia.Cuando8, le ofreció ir con ella de gira para apoyar su causa y concientizar sobre la homofobia, algo que finalmente hicieron a través de volantes en cada presentación. Más tarde, organizaron el True Colors Tour para recaudar fondos para la promoción del proyecto de ley que incorporara la orientación sexual de la víctima a los homicidios considerados crímenes de odio según la legislación penal estadounidense y que se sancionó en 2009.Un año antes, en 2008, Cyndi fundó la organización a la que llamó como su hit de 1986. Desde entonces, la fundación True Colors United se dedica a la asistencia de jóvenes de la comunidad LGBTQ+ que se encuentran en situación de calle, una problemática que refleja índices muy superiores en esa porción demográfica en particular en comparación al resto de los colectivos y la sociedad en general. Hoy, la asociación se dedica a coordinar de manera local e interestatal a otras organizaciones que brindan asistencia a jóvenes en situación de vulnerabilidad.Aquí Cyndi interpreta la historia de un amor en el que, como en tantos otros, no dieron bien las cuentas. Si los cuatro de Liverpool dijeron que “el dinero no compra el amor”, ella nos advierte que la falta de dinero sí puede hacerlo desaparecer. Y un consejo final para el buen amor propio: no depender del dinero de otros.Lauper escribió la letra de esta canción que habla sobre la masturbación y enfrentaba así a la opresión ejercida en la época sobre la libertad sexual.“Oye, dicen que más vale prevenir que curar/ Dicen que mejor me detengo o ciego voy a quedar /Oye, oye, dicen que mejor un chaperón me consigo/porque no puedo dejar de jugar con la zona de peligro/Oye, oye, no me preocuparé, y no me inquietaré/no hay ley que diga que no se puede hacerA lo largo de su carrera como intérprete y compositora. Cyndi Lauper cosechó varios éxitos en el ranking top ten, discos de platino y premios Grammy. Pero durante su vida y desde los inicios, fueron varias sus actividades.También fue paseadora de caballos, como ayudante de establo, responsable de preparar y mantener calmados a los animales que eran domados y entrenados. “Aprendí que no les gustaba que una joven llegara y les quitara el trabajo”, confiesa.en general, se dedicaba a pasear a los caballos, que eran de gran porte, siendo ella muy menuda; los llevaba caminando recostada de lado, sosteniéndoles la cabeza gacha para evitar ser lastimada. Los caballos solían estar muy nerviosos y, para serenarlos, ella les cantaba muy suavemente al oído mantras Hare Krishna, música de la que disfrutaba en tiempos del disco de George Harrison, según recuerda.Más tarde, siendo ya un ícono de la música,por la que se llevó un Grammy; y también incursionó en el cine actuando en varias películas. Además de componer la música para “Los Goonies”, años después, compuso la música y letra del musical “Kinky Boots”, de su amigo Harvey Fierstein, autor de éxitos como “Hairspray” y miembro del colectivo LGBTQ+, por el que obtuvo el premio Tony a la Mejor Música Original.Felices 70 años de vida, Cindy Lauper. Felices nuestras vidas cuando te escuchamos.