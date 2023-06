No se conoce con certeza la imputación concreta que pesa sobre los detenidos en Jujuy

Foto: Edgardo Valera

Los abogados que representan a las 53 personas que permanecen detenidas en el penal del barrio Alto Comedero tras la represión policial del martes en Jujuy,, debido que llevan más de 24 horas alojadas en esa cárcel y aún "es incierta su situación procesal".Los letrados denunciaron "irregularidades" en relación con el proceso que estable el Código Penal, ya que los detenidos no cuentan con una imputación clara y aseguraron que "los plazos" para ser acusados de manera formal "están vencidos"., le confió a Télam Mariana Vargas, representante legal de varios de los detenidos que fueron apresados durante las protestas del martes.La preocupación de los abogados tiene que ver con quepor parte del fiscal Walter Rondón, del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy."El miércoles, a última hora soltaron a un hombre. Han estado liberando a algunos , pero no sabemos porque otras personas siguen en la cárcel. Claramente, las causas que se tramitan no motivan que siga habiendo detenidos. Solo es una forma de presión y castigo al conjunto al pueblo", agregó.Entre las personas que fueron liberadas antes de que se cumplieran 24 horas de sus aprensiones había un niño con espectro autista y otra menor que padece problemas de salud mental.Vargas sostuvo también que dada la situación que atraviesan los detenidos, las medidas judiciales que se les aplican tienen carácter "político".Respecto al proceso que lleva adelante la fiscalía, comentó que "se ha notificado a todos pero después aparece una ampliación de imputación siempre en la madrugada, sin imputación clara".A las personas que han salido se les imputó delitos como "daños, resistencia a la autoridad, del resto no se sabe nada".El miércoles estuvo en el penal de Alto Comedero el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien recibió las denuncias de los abogados, y habló con la mayoría de las personas que permanecen alojadas tras la violenta represión policial.El martes, los hechos resultaron heridas 170 personas, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos, en un accionar que se extendió por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada en la Legislatura local.