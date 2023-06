Kicillof: "La seguridad no es un tema de marketing, sino de compromiso"

Kicillof: “recibimos una policía diezmada y castigada y la estamos reformando en cantidad y calidad” VER VIDEO

"La seguridad no es un tema de marketing, publicidad y propaganda, mejorar las condiciones de seguridad de la provincia requiere inversión, compromiso y permanente monitoreo en términos de desempeños pero también de este proceso de cambio que llevamos adelante" Axel Kicillof

"Sabíamos que el trabajo sería complejo y arduo, pero que había que tener perseverancia y paciencia en los propósitos. Estamos trabajando en una verdadera deconstrucción de la policía" Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este jueves que "la seguridad no es un tema de marketing, publicidad o propaganda", al encabezar el acto de egreso de nuevos cadetes policiales y destacó que "mejorar las condiciones" de la provincia de Buenos Aires "requiere inversión y compromiso".Acompañado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, el mandatario bonaerense formuló esas declaraciones durante elEl gobernador destacó que su administración "cumplió con la meta" de contar con 5 mil nuevos efectivos del total de 95 mil que tiene la fuerza y expuso que "imposible es sólo lo que una persona no se propone" realizar."Cumplimos no sólo con el desafío existente de avanzar en el reequipamiento y profesionalizar nuestra policía. También la mejoramos desde el punto de vista organizativo y la equipamos con lo más importante que tiene: los cadetes y agentes de nuestra policía", sostuvo Kicillof.El gobernador recordó que recibió de la gestión anterior "una policía abandonada, carente de equipamiento, con formación deficiente y mal salario".Sostuvo queRememoró que recibió del gobierno de María Eugenia Vidal "790 patrulleros para 1.100 cuadrículas del conurbano que eran depósito de chatarra" y adelantó que "con la incorporación que estamos haciendo hoy, estamos agregando 4.529 vehículos a la provincia"."Es un 66% de cobertura del territorio, contra el 25% que teníamos al asumir", graficó y le dijo a Berni que su misión fue "cumplida".El mandatario agregó el proceso que llevó adelante en estos años de gestión al señalar que "recibimos una policía desfinanciada y tremendamente desprestigiada"."Eso es lo peor entre las tareas que debíamos afrontar.", continuó.Kicillof planteó que "ante la falta de ayuda por parte de fuerzas federales, no nos quedamos cruzados de brazos, ni resignados, ni mascullando sino trabajando para crear los cuerpos especiales que hoy se distribuyen en bases en el conurbano".Subrayó después que "cambió el abordaje y la respuesta al problema del delito" e indicó que "como resultado, observamos una caída importante en la cantidad de homicidios y todo tipo de delitos" pero reconoció que "no alcanza"."Un solo delito, un homicidio, una sola pérdida de vida o de propiedad debe mantenernos trabajando, alertas. La seguridad no es un tema de marketing, publicidad y propaganda, mejorar las condiciones de seguridad de la provincia requiere inversión, compromiso y permanente monitoreo en términos de desempeños pero también de este proceso de cambio que llevamos adelante", dijo.Así, afirmó que "la vocación que tienen todos aquellos que ahora se suman, viene acompañada del compromiso del Gobierno de la provincia de poner a la seguridad como una verdadera prioridad" y agregó: "No vamos a parar un solo día en el trabajo que nos propusimos desde el Gobierno de la provincia y con los intendentes: devolverle al pueblo la confianza en quienes nos cuidan"."Por eso,", concluyóA su turno, Berni aseguró que "estos 1.500 hombres y mujeres que se incorporan al grueso de la policía de la provincia, se suman a los 3.500 egresados de hace dos meses" y destacó que "el gobernador nos pidió aumentar la cantidad de policías ahí en donde nunca estaban y en donde los patrulleros no aparecían".