22-06-2023 12:43 - A 37 años del gol a los ingleses

"El honor es de Ustedes, el orgullo es nuestro", el posteo en homenaje a los héroes de Malvinas

"Pocos lo saben. Hoy es el Día del Futbolista en Argentina. No sólo por tu gol, no. Lo es también en honor a un grupo de valientes que salió a dar la cara por todo un país, a tan sólo cuatro años de una guerra que nunca debió ser. No fue un partido más, no fue por los puntos", publicaron las hijas de Maradona en Instagram.