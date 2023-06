Bullrich anunciará formalmente a Luis Petri como su precandidato a vicepresidente

Foto: Maximiliano Luna

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, anticipó que este jueves formalizará el anuncio del mendocinocomo su compañero en la fórmula, a 48 horas del cierre de listas previsto para el sábado, de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.”, adelantó Bullrich en declaraciones formuladas a radio Mitre.Asimismo, la postulante presidencial indicó que los otros nombres que sonaban como posibles candidatos a la vicepresidencia -entre ellos Maximiliano Abad, Luis Naidenoff, y Ricardo López Murphy- también tendrán roles relevantes en caso de que llegue a ser electa presidenta., dijo Bullrich.Sobre la figura que la acompañará como precandidato a vicepresidente, el mendocino Luis Petri, Bullrich aseguró: “Trabajó conmigo los cuatro años en que fui ministra y es de una profundidad, una corrección, una austeridad y transparencia total”.Recordó asimismo que Petri“Tiene un bagaje jurídico -continuó- pero no solo en materia penal, sino también del funcionamiento de la economía. Yo lo siento cercano, es joven, del interior, es mendocino y tiene la condición de conocer lo que pasa en el país”.Sobre quiénes integrarán sus listas, Bullrich explicó que contarán “con mucha gente que no viene de la política tradicional, que viene de otros lugares y otras experiencias que van a aportar mucho”.En tanto, indicó que si gana las PASO, va a “" al otro precandidato presidencial que se presentará en las PASO por JxC, Horacio Rodríguezy anticipó que se "pondrá un equipo de transición" y se conformará "un comité de campaña conjunto".Sobre el rol que ocuparía Larreta en un escenario en el que ella se imponga en las PASO, argumentó que “es un tema que hay que discutirlo con la persona, no adelantar, para que no sienta que lo colocan como un muñeco”.