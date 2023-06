De Pedro - Manzur, la fórmula que cosecha adhesiones en Unión por la Patria

Foto: IG

Se suma Quintela

El intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Secco, dijo que "a la militancia le gusta" una fórmula conformada por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para competir en las PASO del 13 de agosto en el marco de Unión por la Patria, aunque reconoció que será la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien adopte "la última decisión".", dijo el jefe comunal en declaraciones a FM La Patriada.En ese marco, Secco indicó que se están aguardando "las definiciones que esperan todos los militantes de saber cómo termina cerrando el candidato a nivel nacional" con vistas al vencimiento del plazo para la presentación de precandidaturas, que vence este sábado a la medianoche."Si 'Wado' es el candidato en nuestro espacio, no tengo ningún problema de acompañarlo con toda la fuerza. Lo mismo piensan muchos intendentes; no es que yo soy un loquito que voy por el mundo solo; hay alguien que ordena todo esto", aseveró.Sobre la provincia de Buenos Aires, remarcó que el gobernador Axel Kicillof es "un candidato bastante importante dentro del espacio" y que, en ese marco, "se habló de la posibilidad" de que fuera por la Presidencia."No vamos a ocultar esa opción; el gobernador es competitivo. El tema es si vos candidatearías a alguien que tiene asegurada la provincia de Buenos Aires, esto está claro, la decisión también pasa por esa mesa chica que conduce Cristina", agregó Secco.Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, consideró que De Pedro, y Manzur, podrían conformar "una fórmula fuerte" para Unión por la Patria, y recordó que los mandatarios provinciales del peronismo pretenden que la coalición oficialista presente "una única lista de precandidatos" en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizarán el próximo 13 de marzo., opinó Quintela en declaraciones a El Destape Radio.De esta forma se refirió el mandatario a las versiones que indican que "Wado" de Pedro se postularía a la Presidencia en una fórmula que integraría Manzur, cuando restan sólo dos días para el cierre de presentación de listas de precandidatos para las PASO.“Manzur, sin ser el candidato en Tucumán, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ganó las elecciones con una ventaja de 22 puntos. Eso demuestra que tiene un gran potencial electoral para crecer. También se recuperó la capital de Tucumán, lo que era casi imposible. Por eso, es muy meritorio que pueda estar en la fórmula”, destacó.El mandatario riojano contó que habló por teléfono con Manzur y que este le manifestó su “deseo de ser candidato”, y valoró “la voluntad de diálogo para unificar" que posee el titular del Ejecutivo tucumano., reiteró.Con respecto a la interna en UxP con la participación de Daniel Scioli como precandidato a presidente por la línea ‘Unidos Triunfaremos’, Quintela indicó que "no se puede hablar mal" del embajador argentino en Brasil, pero consideró que debería deponer su postulación porque "Argentina necesita un oficialismo unido".“Hay que sentarse a acordar porque hay lugares para todos los compañeros que son útiles en distintos puestos. Nadie quiere pelearse con Daniel (Scioli). No puede haber una interna que sea dañina con el proyecto. Tenemos que estar todos juntos”, concluyó.