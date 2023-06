Bolsonaro pide "juicio justo" ante el inicio del proceso que puede inhabilitarlo

Bolsonaro pidió un "juicio justo". Foto: Julian Alvarez.

Bolsonaro tiene 16 procesos abiertos en la justicia electoral por delitos cometidos en la campaña para sacar ventajas en los comicios de 2022

Bolsonaro prevé seguir la sesión a distancia, desde Porto Alegre, sur de Brasil, donde participará en reuniones políticas

Jairhoras antes de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) le inicie un proceso que puede convertirlo en el primer expresidente de Brasil inhabilitado políticamente en el caso de que determine que incurrió en abuso de poder por atacar el sistema electoral."Le pido primero a Dios, luego a los jueces, en especial a Alexandre de Moraes y a (Benedito) Gonçalves, del Tribunal Superior de Justicia (STJ), tribunal reconocido y respetado por todos nosotros, que den un juicio justo", dijo el ultraderechista en una entrevista con CNN Brasil.presos por la "persecución" del presidente Daniel Ortega y con la de la espresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, presa y condenada por el colpe de Estado de 2019 contra Evo Morales.Consideró además que el TSE exageró sus dichos ante un numeroso grupo de diplomáticos extranjeros en los que "apenas había hablado sobre cómo funcionaba el sistema electoral" sin haber "mencionado la palabra fraude", recogió la agencia de noticias Europa Press."Invité a los embajadores, se presentaron alrededor de 60, o sus representantes, y hablé sobre el sistema electoral brasileño, cómo es en la práctica. Comenté la investigación de 2018 que se inició y no concluyó sobre un posible fraude. Esto fue lo que pasó", explicó.por delitos cometidos en la campaña para sacar ventajas en los comicios de 2022 en los que su intento de reelección fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.El primero de ellos, con altas posibilidades de condena según dijo a Télam una fuente de la fiscalía de la justicia electoral, tiene que ver con la denuncia realizada en el Palacio de la Alvorada, residencia presidencial, de que las urnas electrónicas no eran confiables.Lo dijo al convocar a más de cien embajadores y diplomáticos extranjeros para realizar una supuesta denuncia de que todo el sistema electoral estaba en su contra, una acusación que según la fiscalía de la justicia electoral significa un abuso de poder que afecta la credibilidad del estado democrático de derecho.Los siete magistrados de la corte iniciaron la sesión plenaria en la sede del tribunal en Brasilia. Los jueces expresarán uno a uno su voto, y el escenario más probable es que el juicio no finalice este jueves.Bolsonaro prevé seguir la sesión a distancia, desde Porto Alegre, sur de Brasil, donde participará en reuniones políticas.