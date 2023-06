Para los fiscales, a Cecilia Strzyzowski "la mataron" en la casa de los Sena

Para el procurador, el Caso Cecilia es "un hecho atroz y macabro" que marca "un antes y un después" VER VIDEO

César Sena, esposo de Cecilia, junto a sus padre, Emerenciano Sena y Marcela Acuña / Foto Archivo.

Los fiscales que investigan el caso en el Chaco / Foto: Pablo Caprarulo.

Pierri, uno de los abogados que representa a la mamá de Cecilia Strzyzowski / Foto Archivo.

Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, Chaco / Foto Archivo.

El procurador General de Chaco y los tres fiscales que investigan el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski (28) manifestaron este jueves que hay "fuertes indicios" de que a la joven la mataron en la casa de la familia de su esposo, César Sena, y que existióen el hecho, que calificaron comoy que va a significar "un antes y un después en la historia judicial" de la provincia., expresó Jorge Cáceres Olivera en una conferencia de prensa que brindó junto al procurador general Jorge Canteros; su adjunto, Hugo Fonteina, y a sus colegas del Equipo Fiscal Especial (EFE), Jorge Gómez y Nelia Velásquez en el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) situado en calle Juan B. Justo 42 de la capital provincial.Los investigadores judiciales adelantaron que cuando venza el plazo para resolver las situaciones procesales, el martes próximo, pedirán lapor el hecho, Sena hijo; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y dos parejas colaboradoras de la familia."Tenemos los indicios, que son muy fuertes, que Cecilia sufrió un hecho y que ese hecho terminó con su vida, nosotros estamos trabajando para poder dilucidar lo máximo posible lo que ocurrió con ella. Sabemos que hubo una planificación, por algo hay siete personas detenidas, entendemos que ellos articularon e idearon toda esta situación para poder darle muerte, estamos trabajando en eso y es el hecho que se le está endilgando a estas personas", afirmó Cáceres Olivera.El funcionario judicial indicó que aguardan el resultado de peritajes, aunque algunos de ellos ya saben que dieron, sin dar mayores precisiones, al tiempo que informó que esta mañana se secuestraron mas evidencias de la casa de la familia Sena para ser analizadas."Hemos realizado el primer día las diligencias con el entrecruzamiento de llamadas y la información subidas a las nubes. Esta tarea la realiza la, no tenemos el informe definitivo. A más tardar el día de mañana estarían incorporados los informes pertinentes", aseguró el fiscal, quien añadió: "Están trabajando a contrareloj porque ellos saben que que dependemos de su informe para nuestro auto de prisión preventiva".Cáceres Olivera agregó que desde el inicio de la causa trabajan "arduamente" y que la "sociedad misma puede advertir la cantidad de medidas que se han adoptado y la cantidad de allanamientos, los secuestros y las personas que fueron detenidas dentro de las primeras 72 horas"., dijo.El fiscal explicó que están "trabajando sobre varias hipótesis sobre lo que pudo haber pasado a Cecilia" y que si bien no tienen "definido el modus operandi" sí poseen "varios indicios y una probabilidad cierta de cómo fueron los hechos".Al respecto, la fiscal Velázquez dijo quey adelantó que la semana que viene volverá a Resistencia "el examen del equipo de antropólogos de Córdoba"."La seguimos buscando a Cecilia pero ello no va a en contra de que haya una condena sin cuerpo. Vamos a ir a juicio igual. Nosotros manejamos varias hipótesis respecto a qué hicieron con el cuerpo", sostuvo.En tanto, el procurador General de Chaco, Canteros, calificó como unlo sucedido con Cecilia y consideró que el caso "va a marcar un antes y un después en la historia judicial de la provincia"."Después de este caso Cecilia, ya nada será igual", agregó Canteros que negó "algún tipo de presión ni en esta ni en ninguna causa" y añadió: "Estamos convencidos de que el día que vence el plazo para que el EFE dicte las prisiones preventivas, esas preventivas van a ser para las siete personas que están privadas de su libertad y que esta causa va a ser elevada a juicio por jurado en el menor tiempo posible para que haya una condena ejemplar".Por su parte, el fiscal Gómez valoró que "los querellantes siempre son útiles, el famoso dicho que cuatro ojos es más que dos siempre es importante"."Somos muy abiertos a las medidas que sean conducentes y a la mirada especial que pueda tener un querellante y si nosotros no lo advertimos podemos charlar, porque estamos en el mismo sentido ya que, en definitiva, lo que queremos es que se haga justicia y hechos como estos no queden impunes y que se aplique la pena que corresponda", amplió.Por último, Fonteina, el procurador general adjunto, destacó: "Somos personas que somos padres de mujeres, tenemos nuestras hijas y el mismo dolor de Gloria nos impulsa a señalar los trabajos que están haciendo los señores fiscales"., concluyó.