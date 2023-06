"Con la reforma, en Jujuy se quebró la representación entre Morales y quienes lo votaron"

Entrevista a Carolina Moisés: "Morales es Macri" VER VIDEO

La diputada nacional por Jujuy Carolina Moisés (FdT) aseguró en una entrevista con Télam que "la convulsión" que vive su provincia ", y advirtió que la nueva Constitución provincial" porque "muchos capítulos son contrarios a lo que establecen la Constitución Nacional y los pactos internacionales".La legisladora responsabilizó al gobernador por haber generado la crisis al impulsar una reforma parcial de la Carta Magna a las apuradas y, con 66 artículos modificados y un artículo incorporado (el texto normativo quedó en 245 artículos) que hasta último momento, en lo que describió como el resultado de "un grado de soberbia" muy grande por parte de Morales.Para Moisés, politóloga de 48 años nacida en San Pedro de Jujuy, en la región oriental de los Valles,En ese punto, la diputada del FdT (hoy Unión por la Patria) sostuvo que "el nudo del conflicto" que irrumpió en los últimos días a partir de los cambios constitucionales promovidos por el gobernador de la UCR es cómo aborda la nueva Constitución la problemática de las tierras fiscales, ya que, subrayó, "en Jujuy el 85% de las tierras comunitarias pertenecientes a nuestros pueblos originarios siguen figurando como tierras fiscales".Y a modo de ejemplo contó que "en el departamento de Valle Grande" existe "un pueblo entero, Pampichuela, que está en la punta de un cerro, pero vos entrás por el Google (Maps) y no existe, y entrás al Registro Inmobiliario de la provincia y figura como todo tierra fiscal".Pese a esta realidad, alertó, en la nueva Constitución de Jujuy "Morales plantea en todo un capítulo que habla de las tierras fiscales que el Estado (provincial) es el único dueño de esas tierras y el único facultado, exclusiva y excluyentemente, para decidir sobre el destino de las mismas en términos productivos y económicos".(la ruta internacional que se extiende desde San Salvador de Jujuy hasta el límite con Bolivia), resaltó.En relación a cómo explotar el litio que se encuentra en los salares de la puna, al que reconoce como "una gran oportunidad" para su provincia, la diputada reclamó que la extracción se haga "en equilibrio con el ambiente, en respeto con las comunidades y no solamente en beneficio de las multinacionales".Además, exigió que el proceso se realice con incorporación de valor agregado para no exportar exclusivamente carbonato de litio, como también advirtió que el Estado (en este caso, provincial) debe ejercer un control real para que saber realmente cuánto exportan las empresas extranjeras y se evite la subfacturación en perjuicio del erario público, a través de una simple declaración jurada.Consultada por el debate sobre la necesidad de nacionalizar el litio y declararlo recurso estratégico (en otros países que poseen ese mineral, como Chile, Bolivia y México, la producción está bajo la órbita del Estado nacional), Moisés ratificó su apoyo a esta alternativa.Lo que está en juego, analizó, es de alcance "geopolítico" y "excede la capacidad estratégica e institucional de las provincias", cuando"Con respecto a nacionalizar el litio, es un debate que tengo mano a mano con el gobernador, quey declararlo recurso estratégico. Yo digo que, ante semejante poder global, claramente el poder de un gobernador como Morales, como mucho, apenas puede llegar a 'cuánto me toca a mí'. Ese es el quid de la cuestión", agregó.Moisés, quien en las elecciones para gobernador acompañó como candidata a vicegobernadora al titular del PJ de Jujuy, el empresario de medios Rubén Rivarola (dueño del diario El Tribuno), respondió también sobre una de las polémicas que atraviesa al peronismo de la provincia y del país en general: el rol del justicialismo en la aprobación de la nueva Carta Magna local.Para la diputada, lo que ocurrió con el peronismo jujeño en los últimos años refleja, producto de "acuerdos desde el punto de vista legislativo, político y económico".Moisés, dirigente de extracción peronista pero que se fue del PJ local para crear el partido provincial 'Arriba Jujuy' en el año 2013, sostuvo que tras lo ocurrido en la Convención Constituyente -donde 13 constituyentes del justicialismo votaron a favor de la reforma propuesta por Morales- esos dirigentes deben ser expresamente excluidos de las listas electorales."Hoy, más que nunca, necesitamos el apoyo de todos los actores del frente nacional a la hora de lograr una síntesis y marcar que quienes votaron la reforma constitucional de Gerardo Morales tienen que quedar afuera de la historia del peronismo. Los que acuerdan con Morales tienen que quedar afuera", insistió en ese sentido, cuando faltan dos días de que se venza legal el plazo para la inscripción de candidatos.Moisés, que concedió una entrevista a Télam en el espacio de grabación de la agencia pública, reiteró finalmente que la cuestión de las tierras fiscales y la gestión de los recursos naturales que se encuentran en ellas, al igual que el uso del agua y los derechos de las 340 comunidades aborígenes de Jujuy, serán el eje de los próximos conflictos de la provincia., describió.Por último, la legisladora señaló que Morales, al que definió comode la política argentina,; de hecho, hasta el 10 de diciembre de 2019 Morales formó parte protagónica de la coalición (en ese momento Cambiemos) y estuvo de acuerdo con el endeudamiento y con todas las medidas de Macri. Además, Macri visitó 11 veces Jujuy, mientras que Morales fue parte de la logística y de la ideología que estuvieron atrás del golpe a Evo Morales en Bolivia, con el embajador en aquel momento, el actual ministro de Gobierno de Jujuy Normando Álvarez García", completó.A continuación, el video de la entrevista completa: