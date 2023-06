"La nueva Constitución de Gerardo Morales se estrenó con una represión salvaje"

Foto: Leo Vaca

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, advirtió que la Carta Magna de Jujuy "se estrenó con una represión salvaje y con prácticas policiales a las cuales Argentina le dijo 'Nunca Más'", y aseguró que la cartera que encabeza analiza de forma "integral todo el proceso constituyente" que se siguió en esa provincia para sancionar la reforma impulsada por el gobernador local, Gerardo Morales., afirmó Soria en declaraciones a la radio AM 990.El miércoles, en una conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que "analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma votada en Jujuy"."Estamos analizando todo el proceso constituyente de manera integral. Hay varios caminos para desandar lo que hizo Morales con esta Constitución exprés. Estudiamos la forma de volver a abrir todo ese proceso, o que se declare la inconstitucionalidad parcial o total de algunos artículos del texto modificado", sostuvo el ministro.En ese marco, Soria recordó que" aunque sostuvo que "lamentablemente las autoridades jujeñas no responden y no permiten que se abran instancias de diálogo"."Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación vienen analizando la presentación de una denuncia contra esta reforma constitucional de Jujuy por la vulneración de derechos laborales por los que el Estado argentino es responsable de resguardar", añadió.Soria recordó que "el gobernador (Morales) convocó el martes a las 5 am a una Constituyente que se reunió a puertas cerradas, sin métodos participativos y sin escuchar a sectores del pueblo jujeño"."Se violaron en esa sesión los principios básicos de todo el sistema democrático argentino", fundamentó Soria al referirse a la aprobación de la reforma de la Carta Magna provincial, que se produjo en medio de una represión a manifestantes.Y en ese sentido recordó que el martes, en las calles de la capital provincial "hubo policías sin identificación deteniendo gente al voleo, llevándosela en camionetas de empresas y autos no identificados"."La verdad que", subrayó.El ministro consideró además que "la justicia provincial es un apéndice del gobernador y es obvio que estará dispuesto a avalar el engendro constitucional" que se aprobó en una breve sesión de la Asamblea Constituyente reunida el martes pasado en la Legislatura local."Los constituyentes que votaron esa reforma, sean peronistas o radicales, deberían estar en condiciones de dar respuestas ante los ciudadanos. Esta película ya la vimos. Es el regreso de los muertos vivos. Se trata de la alianza del 2001 y el modelo que pretende imponer Juntos por el Cambio (JxC): sangre, ajuste, miseria, deuda y una justicia totalmente adicta para meter preso a cualquier trabajador por reclamar por sus derechos", completó.