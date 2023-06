Argentina, tras ganarle al campeón olímpico, se mide con Bulgaria en la VNL

Facundo Conte jugará una temporada más en Ciudad Vóley

Facundo Conte, medallista olímpico de bronce con el seleccionado argentino y campeón de la Liga Argentina 2022/23 con Ciudad Vóley, renovó su contrato por una temporada más con el club Ciudad de Buenos Aires.



A través de un video, Conte anunció que jugará una Liga más en el club en el que se formó y al que regresó en la temporada pasada -luego de 15 años en equipos del exterior (Brasil, Polonia e Italia, entre otros)- para que "Muni" obtuviera su primer título en la Liga.



"¡Qué temporada! El día de la presentación en Ciudad, sólo soñaba con todas las cosas lindas que vivimos juntos. Volví al club con una ilusión tremenda, muchas emociones nuevas y un gran desafío. Recibimos cariño en cada provincia del país que visitamos, a cada partido la motivación se renovaba y se fortalecía por un gran objetivo: ser campeones. Aprovecho para agradecerles a todos los que formaron parte de este hermoso sueño cumplido, adentro y afuera de la cancha", cuenta Facu Conte en la publicación.



"Me tocó vivir uno de los momentos más felices de mi carrera en Ciudad. Por eso decidí que esta hermosa historia merecía continuar y renovar la ilusión de ser campeones otra vez. Me quedo en Ciudad, me quedo en casa", cierra el receptor punta de 33 años, una las figuras del equipo que dirige Hernán Ferraro y que le ganó la final de esta edición a UPCN de San Juan.



Conte acordó con Marcelo Méndez, técnico del seleccionado, no jugar la Volleyball Nations League e incorporarse de cara al Preolímpico de China de septiembre, el objetivo más importante que tiene Argentina este año: lograr un cupo para París 2024.