Elon Musk advirtió que el prefijo "cis" será considerado un insulto en Twitter

El prefijo "cis" será considerado un "insulto" en Twitter, informó su propietario, Elon Musk / Foto: Archivo.

Elon Musk desafió al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a una pelea dentro de una jaula

Elon Musk continúa sumando polémicas desde que compró la red social / Foto: Archivo.

De polémica en polémica

CIS El prefijo "cis" es un ejemplo del lenguaje inclusivo que se utiliza para indicar lo que siempre ha carecido de necesidad de definición: el género es una construcción que no siempre se corresponde con el sexo biológioco.



A partir del anuncio de Elon Musk, una usuaria explicó que voluntariamente se identificaba con el prefijo, a lo que el empresario respondió: "Tú llámate como quieras".



El prefijo "cis", que suele aplicarse en palabras como "cisgénero" y otras similares para definir a personas cuyo género coincide con el sexo biológico en su nacimiento,, según advirtió su propietario, Elon Musk, que sigue sumando polémicas desde su llegada a la red social en octubre del año pasado.Tajante y sin ninguna intención de consensuar o debatir con los usuarios, el empresario escribió un tuit en el que dejó claro que "las palabras ´cis´ o ´cisgénero´ son consideradas insultos en esta plataforma".El motivo de esta decisión es que según la perspectiva de Musk,: "El acoso repetido y dirigido contra cualquier cuenta hará que las cuentas acosadoras reciban, como mínimo, suspensiones temporales".El empresario sudafricano también desafió al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a una pelea dentro de una jaula, al estilo de los combates de artes marciales mixtas.Desde su compra de Twitter, Musk ha provocado persistentes críticas por su decisión de despedir a más de 200 empleados, incluidos algunos altos ejecutivos que habían sido ascendidos después de la adquisición de la empresa, o por tarifar el tilde azul de verificación de identidad.Además, se ha convertido envinculadas con la justicia social, como el antirracismo, el feminismo interseccional o los derechos de los transexuales."Soy un gran fan de la libertad de expresión y debemos disfrutarla tanto como sea posible, tanto como lo permitan las leyes de un país. La libre expresión es relevante cuando la gente puede decir cosas que a ti no te gusten, pues de lo contrario, eso no es libre expresión", aseguró la semana pasada durante un evento organizado por Viva Technology.Antes de su desembarco en Twitter, Musk consideraba quey que ejercía una indebida censura contra los discursos opuestos, clamando contra lo que consideraba ejercicios de censura.En la actualidad parece empeñado en no aceptar categorías que pretenden alojar la identidad de quienes no se sienten representados por el género asignado al nacer.