Rusia sostuvo que Ucrania se reagrupa luego de sufrir la baja de 13.000 soldados

Las bajas del Ejército ucraniano en los últimos 16 días de contraofensiva ya superaron las 13.000 personas, comunicó este jueves el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, si bien el presidente Vladimir Putin pidió a sus tropas que se mantengan alerta, porque"En cuanto a las bajas de los soldados (ucranianos) ya son más de 13.000", dijo Patrushev en una reunión del Consejo de Seguridad ruso presidida por Putin, reprodujo la agencia de noticias Sputnik.Patrushev precisó que se trata de datos correspondientes al período del 4 al 21 de junio de 2023 y proporcionados por distintos ministerios y departamentos.Refiriéndose a las pérdidas de equipos bélicos ucranianos durante la contraofensiva de Kiev, detalló que, entre otro armamento y material de guerra ucraniano."En total, quedaron fuera de servicio 42 lanzacohetes múltiples, 2 sistemas de misiles antiaéreos, 10 cazas tácticos, 4 helicópteros, 264 vehículos aéreos no tripulados y 264 automóviles", detalló.Según agregó el secretario del Consejo de Seguridad ruso, en ese mismo período el Ejército ruso destruyó 246 tanques –entre ellos 13 extranjeros–, 595 vehículos blindados de combate, incluidos 152 vehículos de combate de infantería, y 279 piezas de artillería de campo y morteros de las fuerzas ucranianas.A su vez, el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, comentó en la reunión que tras 16 días de intensos combates disminuyó la actividad de las tropas ucranianas, que actualmente están reagrupándose."Después de 16 días de intensas acciones bélicas, habiendo sufrido considerables bajas, el enemigo rebajó su actividad y procedió a la reagrupación de sus fuerzas y a la formación de nuevos batallones con las unidades que le quedan", dijo el ministro., pero este jueves reconoció que Ucrania conserva "un potencial ofensivo"."Hay que partir del principio de que el potencial ofensivo del adversario no está agotado. Una serie de reservas estratégicas no se utilizan, y pido que esta realidad se tenga en cuenta en la elaboración del trabajo de combate", dijo, citado por AFP.También dijo que la ayuda militar occidental para Ucrania no estaba afectando seriamente los resultados en el campo de batalla, a pesar de que el Kremlin rutinariamente dice que las entregas prolongan el conflicto y aumentan los combates.