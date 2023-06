"La reforma en Jujuy contradice derechos consagrados por la Constitución Nacional"

Foto: Daniel Dabove

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, ratificó que su cartera, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, planean formalizar una presentación contra la reforma de la Carta Magna en la provincia de Jujuy al considerar que ese texto impulsado por el gobernador Gerardo Morales contiene varios artículos que "contradicen" el contenido de la Constitución Nacional.En ese sentido, la ministra señaló que la Constitución jujeña, cuya reforma fue aprobada el martes en medio de una represión ordenada por Morales, "no presta atención a los acuerdos internacionales que requiere consulta previa de pueblos originarios para intervenir en sus patrimonios"., apuntó Olmos en declaraciones para Radio 10.Además, la ministra consideró que la nueva Constitución jujeña "no presta atención a los acuerdos internacionales en relación a las consultas previas que deben hacerse a los pueblos originarios en los casos en los que se ven afectados sus patrimonios"."Eso es algo que pasa con esta Constitución en Jujuy. Formulamos un documento y se lo remitimos al Presidente (Alberto Fernández) con copia al ministro de Justicia (Martín Soria). Y esa cartera lo va a completar con otros aspectos", remarcó Olmos.En este sentido, la titular de la cartera laboral explicó que "no hay antecedentes para lo que intenta hacer Morales en esta reforma constitucional", al estimar que el texto modificado va en contra de los pactos internacionales que "se incorporaron a la reforma constitucional de 1994"."Es importante destacar que esta discusión no es tanto orden o desorden, como lo quiere establecer Morales y Juntos por el Cambio (JxC). La paz social no puede venir sobre la base de la imposición unilateral del más fuerte al débil", subrayó.Para Olmos, la paz tiene que proceder sobre la base "del diálogo y el acuerdo" y de que los pueblos originarios puedan "participar de un diálogo social que alcance el consenso"."La idea de suponer que hay una sociedad que busca reducir los derechos de los trabajadores forma parte de la campaña electoral de Morales", concluyó.