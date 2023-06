Una decena de gremios paran y se movilizan en Rosario por balaceras contra escuelas

Paro regional de 24 horas "contra la violencia" en Rosario. Foto: Sebastian Granata.

Sindicatos del Gran Rosario realizarán este jueves uny una movilización a media mañana hasta la sede local de la Gobernación santafesina, a raíz de los sucesivos ataques a tiros contra escuelas, informaron fuentes gremiales.La huelga fue acordada entre una decena de sindicatos durante una reunión multisectorial de la que también participaron organizaciones sociales, que luego adhirieron al paro nacional convocado para repudiar la represión en la provincia de Jujuy.La actividad prevé una movilización desde los Tribunales rosarinos, ubicados en Bulevar Oroño y Pellegrini, hasta la plaza San Martín, frente al edificio de la Gobernación santafesina en esta ciudad.Como consecuencia de la medidatanto del nivel inicial, como primario y secundario."El 13 de junio llevamos adelante en las escuelas una jornada en contra la violencia y en defensa de la vida, pero sostenemos que el problema de la violencia no es exclusivo del sector docente o de la educación, sino que es necesario pensar acciones multisectoriales", dijo el secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Rodrigo Alonso.El dirigente recordó el miércoles que el gremio docente "participa en la Multisectorial de la ciudad de Rosario y hemos determinado que jueves va a haber un paro regional en el departamento Rosario y el departamento San Lorenzo, al que también adhieren otros sindicatos".Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) señalaron a través de un comunicado quey hasta este jueves no hemos tenido respuestas ni nuevas convocatorias para concretar mesas de diálogo"."Por ello volveremos a expresar nuestro reclamo para terminar con las amenazas, los amedrentamientos y las balaceras hacia y frente a las escuelas".A la medida de fuerza también adhieren los profesionales de la salud de Siprus; la delegación local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); los docentes universitarios de Coad; Judiciales; municipales; recolectores de residuos; Camioneros alineados con Pablo Moyano; el Sindicato de Prensa Rosario; el personal de la Universidad Nacional Tecnológica reunido en el gremio Fagdut; Dragado y Balizamiento, entre otros.El secretario general de Fagdut en Rosario, Eduardo Marostica, sostuvo queante uno de los problemas importantes que tenemos hoy, más allá de lo económico: aquí en Rosario, donde lamentablemente el Gobierno no está realizando nada en concreto".El dirigente del gremio universitario agregó que "cuando se atenta contra la inseguridad de las personas, cuesta planificar, pensar y estudiar".La jornada de huelga estuvo precedida por varias movilizaciones de docentes tras hechos de balaceras a edificios escolares y la lesión a un alumno de primer grado, herido en una pierna a la salida del establecimiento.