La ELA tiene cura y hay que encontrarla aunque no sea un negocio para los laboratorios

Foto Archivo.

La(ELA) es una enfermedad poco frecuente que afecta las neuronas motoras y cercena paulatinamente toda la actividad muscular de las extremidades, pero también aquellos músculos que facilitan el funcionamiento de los órganos vitales.La dedicación de este día especial tiene como propósito darle visibilidad a la enfermedad para que se realicen más investigaciones y se organicen prestaciones donde no existen servicios asistenciales adecuados.Cuando esto pasa los Estados tienen responsabilidades para facilitarlo en universidades y organismos públicos la investigación.internación domiciliaria común y de terapia intensiva, medicamentos de alto costo, intervenciones para facilitar las funciones básicas tales como respirar y alimentarse, aparatos asistenciales como dispositivos de comunicación ocular, respiradores, grúas para movilizar, sillas de ruedas y más.Todos los pacientes deberían poder acceder a esos medicamentos y dispositivos y quedentro de las posibilidades que plantea esta enfermedad, que no afecta ni las capacidades de comprensión ni de sentimientos, pero sí todo lo demás.Esto debe cambiar. Esta enfermedad yprovoca una diferencia de calidad y tiempo de vida entre quienes cuentan con recursos materiales y entornos afectivos en capacidad de cuidar y los que no.Una mención especial a todas las y los cuidadores (familiares, enfermeros, fonoaudiólogos, kinesiólogos, etc) porque no se rinden a pesar de que más de una vez la ELA sumerge en una sensación de desabrigo e indefensión.Mantenemos la esperanza de que la fuerza y el amor los siga acompañando para que los enfermos que padecen ELA puedan seguir siendo humanos plenos.(*) Miguel Talento es profesor titular de la universidad de Buenos Aires, abogado y dirigente político quien fue diagnosticado con ELA.