Boric confirmó una comisión por una demanda histórica del pueblo mapuche

Gobierno chileno confirma comisión que buscará dar solución a demanda histórica del pueblo mapuche

El presidente de Chile, Gabriel Boric, puso en marcha este miércoles una Comisión por la Paz y el Entendimiento que buscará sentar las “bases de una solución duradera y sostenible del conflicto que hace larga data existe interculturalmente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”.desde el Palacio de La Moneda.El mandatario valoró la presencia de personas “de diferentes trayectorias y diferentes mundos” que conforman la comisión y agregó que se logró gracias al “compromiso, el trabajo, la fe de personas y autoridades que apostaron siempre por tender puentes”.Sin embargo, Boric remarcó que no es suficiente (con la Comisión), sino que es necesario conseguir más acuerdos en la materia.y agregó que “somos conscientes de que el camino para los grande acuerdos y cambios es un camino que va a ser largo y laborioso y los frutos de estas decisiones no van a ser inmediatos”.En esa línea, el mandatario adelantó que, además de esta comisión, en la zona sur del país se trabajará con foco en tres ejes: diálogo, inversiones y mejorar la situación de inseguridad, y remarcó en este último el “fortalecimiento de las policías y terminar con la sensación de la impunidad, como también hacernos cargo de algo que es muy doloroso que es la reparación a las víctimas”., expresó el mandatario.Boric cerró su discurso “confiando” en el trabajo de los ocho comisionados y adelantó que “presentarán al país un informe final a fines del año 2024”.Integran la Comisión Alfredo Moreno, exministro del Gobierno de Piñera; Francisco Huenchumilla (Democracia Cristiana), senador por La Araucanía; Carmen Gloria Aravena (Republicanos), senadora por La Araucanía; Gloria Callupe, encargada de Pueblos Originarios del Gobierno Regional del Biobío; Emilia Nuyado (Partido Socialista), diputada por Los Lagos; Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores; Adolfo Millabur, exconvencional y exalcalde de Tirúa; y Juan Pablo Lepín, jefe de Gabinete del Gobernador de La Araucanía.En la última cuenta pública, el presidente dijo ante el Parlamento que esta Comisión “deberá catastrar las tierras ancestrales reclamadas por comunidades mapuches”, como también proponer “al país mecanismos concretos, con plazos establecidos, que permitan reparar esta deuda histórica abordando la raíz del conflicto e identificando a la vez qué tierras no pueden ser devueltas”.a través de esta comisión”."Ha pasado demasiado tiempo, y es de vital importancia trabajar en encontrar soluciones”, precisó Rivas y agregó que “considero un error por parte del ejecutivo limitar la raíz del problema únicamente a la devolución de tierras”.Cabe señalar que una de las principales raíces del conflicto mapuche en Chile es debido a la exigencia que tiene el pueblo indígena con la devolución de tierras ancestrales, situación que ha llevado a diferentes enfrentamientos, y que grupos más radicales han llevado a hechos terroristas en la zona sur del país.En esa línea, el día martes, el Congreso de Chile aprobó una nueva prórroga del estado de excepción, la vigésimo sexta de lo que va de Gobierno de Boric, la cual rige en la Región de La Araucanía y en dos provincias del Biobío, principales focos de atentados terroristas en el país.