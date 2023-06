El BID aprobó un nuevo préstamo para la Argentina por US$ 350 millones

Sergio Massa recibió a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo / Foto: Prensa Ministerio de Economía.

Esta operación representa un desembolso inmediato de 350 millones de dólares comprometidos por el BID / Foto: Prensa Ministerio de Economía.

, recibió este miércoles a(BID), quienes suscribieron un crédito de US$ 350 millones para que laEl dinero, que es de desembolso inmediato, busca reforzar las políticas “que contribuyan a la economía circular y la descarbonización y desarrollará un marco favorable para las finanzas sostenibles”, informó el Ministerio de Economía en un comunicado.A través de este crédito la Argentina "fseñalaron fuentes del Palacio de Hacienda.Esta operación representa un desembolso inmediato de US$ 350 millones comprometidos por el BID ante Massa.En lo que va del año, elaprobópara el país con foco en distintas áreas como educación, salud, economía del conocimiento, fortalecimiento de entramado pyme, y obras de saneamiento.Así,destinado alcon la finalidad de asistir el desarrollo del sector y su inserción internacional, y en particular al área de inteligencia artificial en la Argentina.se presentó una-US$ 80 millones a cargo del BID y US$ 50 del BCIE- que serán destinados a mejorar lay ayudar a la transición de lasEn losel organismo aprobó unpara la Argentina, que será destinado a fortalecer lasde laEste crédito se suma a otro otorgadopor el BID para el país porpara incrementar y fortalecer los niveles de, el banco multilateralpara la mejora en la provisión deen distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, lo que alcanza a obras de infraestructura para la readecuación y construcción de sistemas de distribución, pozos de agua, plantas potabilizadoras y obras complementarias., en ocasión de la visita de Massa a Washington, el organismo aprobó-de un total de US$ 600 millones- dedicados ay fortalecer los sistemas de salud de todas las provincias de la ArgentinaYa enaprobó el fdestinado parcialmente alcuyo objetivo es promover la productividad, sostenibilidad y resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios y marinos, con innovación tecnológica.También ese mes, la entidadpara Argentina, destinado a ejercer acciones para lay lade más de 8.000 hogares en barrios populares.