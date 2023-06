Pietragalla Corti: "La represión a 40 años de la Democracia no va más, que Morales baje las armas"

Foto: Edgardo Valera.

Visité este mediodía el penal de Alto Comedero de la Provincia de Jujuy para conocer la situación de los detenidos y detenidas, entre ellos 5 menores de edad.

Los relatos dan cuenta de la violencia desproporcionada y detenciones masivas, incluso de personas que no participaban de… pic.twitter.com/LupN4TVsSf — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) June 21, 2023

Los detenidos

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti,tras la represión policial este martes en Jujuy y pidió al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, "que baje las armas y dialogue con el pueblo".Además, anticipó que hará una denuncia penal en caso de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de este martes.”, expresó el funcionario nacional esta tarde a la salida del la Unidad Penal del barrio Alto Comedero.Pietragalla Corti afirmó quey eso le he manifestado al fiscal" por lo que "el Poder Judicial de Jujuy lo que tendría que decidir es liberarlos, no tienen nada que ver con los incidentes".Por ejemplo, una persona que "estaba comprando empanadas recibe el golpe de un policía y termina acá dentro", detalló y añadió: "También un chico que estaba andando en bicicleta con la novia en un lugar alejado al centro fue detenido y así otros casos".En ese sentido, planteó que esy estar viendo su situación en un penal cuando tendrían que estar en otro lugar acorde a lo que se está tratando".En los penales son, entre ellos "golpeados y chicos con alguna discapacidad" que recibieron asistencia de la Agencia de Discapacidad, indicó el Secretario y agregó: "Nos preocupa además que fueron detenidos de la peor manera".Por otro lado, anticipó que hará una denuncia penal de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de este martes:"Esto me hace acordar a la época de la dictadura, cuando (Carlos) Blaquier prestaba las camionetas para secuestrar a los compañeros que trabajaban en el ingenio Ledesma", expresó.Pietragalla Corti refirió que Naciones Unidas se manifestó sobre la represión en Jujuy y anunció que este jueves mantendrá una entrevista virtual con el relator para América Latina sobre el conflicto generado en la provincia.Según dijo, el organismo internacional "puso una observación y dirigió una carta al gobernador (Gerardo Morales) con copia a la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, y ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se manifestó contra el uso excesivo de la fuerza"."Estos organismos están llevando adelante una recomendación al Estado argentino por culpa de lo que está haciendo una provincia y nosotros por eso también estamos acá para darles eso informe", indicó.