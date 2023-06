El Gobierno chaqueño intervino una escuela y una fundación creadas por Emerenciano Sena

La fundación tenía un carácter social, educativo, de promoción humana y cultural, con un proyecto educativo / Foto Captura Street View.

Los Sena, comprometidos en la Justicia.

Fundación Saúl Andrés Acuña

El Gobierno de Chaco ordenó la intervención de una escuela y una fundación creadas por el dirigente social, quienes estánen lapara "asegurar" que losy losAsí lo afirmaron el, y el, a la prensa local al señalar que además el equipo de interventores y auditores investiga las transferencias y el desarrollo de los proyectos que realizaba esta fundación.La gobernación informó que a través de laprocedió este miércoles a intervenir la Escuela de Pública de Gestión Social (EPGS) 2 del barrio Emerenciano, que brinda educación en los niveles Inicial, Primario, Secundario y de Formación Profesional, y la fundación Doctor Saúl Andrés Acuña.Ante ello, el inspector Colombo confirmó que los trabajadores de las escuelas, el centro de salud y las obras de construcción de viviendas de ese barrio capitalino "no van a perder su trabajo y seguirán cobrando sus haberes".En el caso de lael ministro Aldo Lineras indicó que el "objetivo central es asegurar que los 307 niñas y niños del jardín de infantes; los 400 estudiantes de la escuela primaria y los 200 de la escuela secundaria sigan en las aulas y lo hagan en el marco de la normativa vigente para la designación de docentes y la normativa pedagógica"."El servicio educativo se tiene que mantener porque hayque dependen de ellos, donde además", explicó.Lineras remarcó que "se harán los ajustes y revalorizaciones que se necesiten, peropara la comunidad, seguramente con los cambios que están pensando como el de nombre de la escuela y algunas prácticas con las que la comunidad no está de acuerdo".Además, aclaró que "las escuelas de gestión social no reciben dinero por fuera de la designación de horas que tienen estos establecimientos educativos, establecidos por el Ministerio de Educación" y dijo quePor su parte, Colombo aseguró quedel, mientras uninvestiga lasque la misma realizaba.Colombo comentó que el expediente para poder intervenir la fundación vinculada a la familia Sena comenzó la semana pasada, dado que "el jueves 15 de junio se tomó la decisión de intervenir la", cuyoEl director de Personas Jurídicas señaló que esta fundación tenía uncon uns, una través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) para la construcción de viviendas.Consultado sobre las implicancias que tendrá esta intervención, Colombo señaló que los interventores "se van a encargar de tener una relación con el Ministerio de Educación, una relación con el Ministerio de Salud, con el IAFEP y con el banco donde los fondos son transferidos para pagar para el tema de la construcción de las viviendas".Al frente de laquienes junto a un equipo de auditores intentarán "ir a fondo" para conocer las transferencias que se hicieron, los montos de dinero que se pagaron y demás cuestiones administrativas.En este sentido añadió que también se verificarán los balances de la fundación para conocer al detalle todo su accionar y verificar toda la información, dado que el 30 de junio vence el plazo del balance anual.