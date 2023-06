A las armas las carga el Diablo, las regala el padre y las dispara el hijo

El parricidio de Vicente López. Ilustración de Osvaldo Révora.

El hijo pródigo

Martín del Río, al momento de ser detenido. (Foto Daniel Dabove)

El falsario

Uno de los lujosos autos del parricida.

La pistola Bersa quele regaló a su hijo la propia víctima.

El primer signo sonoro del caso fue de índole telefónica:–Martín, soy Nina, apurate, corré para acá. Tus padres están muertos en el garaje, en el auto. Dale Martín, por favor, apurate…“Nina”, de 64 años, era María Ninfa Aquino, la empleada doméstica demientras que su interlocutor era Martín Santiago del Río, de 47.Ella entonces repitió la truculenta novedad.El segundo signo sonoro del caso fue una llamada de Martín al 911:–fue el saludo que le dispensó al operador, antes de ir al grano–En ello se redujo la información que proporcionó sobre tal “problema”. Tras cortar, volvió a comunicarse con Nina.¿Acaso esa templanza era la de alguien que, de modo súbito, acababa de convertirse en huérfano?. Sin ánimo de “spoliear” esta historia, comenzaremos por su epílogo: el tipo terminó preso por la muerte de sus padres, luego de que la pobre Nina se comiera un “garrón” de casi dos semanas tras las rejas.En ese lapso, el asunto apenas había ocupado un módico espacio en la prensa. Pero su giro en “doble homicidio”,, supo vigorizar el morbo del público. Claro que en las hendijas de semejante hecho se desliza una trama previa que merece ser explorada.“Entramos y después vemos”. ¿Cuándo habría sido la primera vez que Martín escuchó decir esa frase al papá?Lo cierto es que, en boca de don José Enrique, aquellas palabras eran su latiguillo, aunque por encima de su capacidad de inversión. No menos cierto es que su hijo menor –nacido en 1975– las hizo suyas. Y para él, más que una estrategia comercial, fueron su filosofía de vida.Ya a fines de los ’80,. Un buen lugar para un “self made man”. Así solía definirse su progenitor, un abogado que se había costeado los estudios universitarios con su sueldo de cabo en la Policía Federal durante la última dictadura. Sin embargo, no fue el ejercicio del Derecho la fuente de su vertiginosa movilidad económica sinoUn día le confió a Martín la clave de su éxito: “. Los garajes son el negocio del futuro.El “pibe” también se apropió de ese concepto. Y ya en su adolescencia lo repetía en los recreos del Colegio Manuel Belgrano, de los curas maristas, donde –junto con Diego, su hermano mayor– recibió una esmerada educación., que ya por entonces calzaba gafas con mucho aumento. Un aspecto –diríase– algo vulnerable. Pero él no tenía ninguna duda sobre su futuro. “De acá en más me voy a dedicar a manejar los negocios de mi familia”, les confió a sus condiscípulos al recibir el diploma de bachiller.Ahora se puede afirmar que se excedió en la práctica de esa vocación. Pero vayamos por partes.hasta momentos antes de enviarlo al Más Allá– lo había cincelado a su imagen y semejanza, como si fuera una réplica en miniatura de su ser.Juntos llegaron a tener diez modelos distintos de esa marca en alguno de sus garajes.Doña Mercedes, a pesar de ser muy ahorrativa, veía con beneplácito esa simpática pasión que tanto entusiasmaba al benjamín de la familia, Ella lo consentía en todo. PeroUn lazo sublimado por la compulsión hacia los negocios raros y el amor incondicional por el dinero.. El novio ya tenía 28 años (la misma edad que José Enrique al desposar a Mercedes). La novia, de 26, ya estaba embarazada del primero de los dos hijos que ellos tendrían.El flamante matrimonio fijó residencia en el barrio Barrancas del Lago, de Nordelta. Pero él pasaba gran parte del día con “Papucho”, articulando toda clase de tranzas, además dedicarse al manejo de los garajes.Cada nuevo triunfo comercial era festejado por ellos como una hazaña deportiva. Pero no eran socios. Martín era el escudero del papá, administraba sus bienes, lo representaba ante terceros y su opinión influía en las decisiones que debía tomar el anciano.Sin embargo,En este punto conviene evocarEn su envoltorio había una tarjeta con la siguiente inscripción: “No me desenfundes sin razón; no me enfundes sin honor”.Luego de su detención, Martín Santiago del Río soltó en su indagatoria:No dijo nada más al respecto. Lo cierto es que él heredó alguno de sus defectos: José Enrique no era muy de honrar sus deudas.La ambición sin límites que supo inyectarle a Martín ya se vislumbraba en su paso por el Colegio Manuel Belgrano. Lo prueba un fragmento del texto que figura, debajo de su fotografía, en el anuario de 1993:Y el remate, en perspectiva, es escalofriante:. Gran ambigüedad para este falsario polimorfo.Durante casi tres décadas,Más allá del impacto extremo e inconmensurable que causó en el seno familiar el asesinato de sus padres, las revelaciones sobre su doble vida –los embustes, los adulterios, las deudas y las trapisondas– se desplomaron sobre el hermano, la esposa y los hijos con el mismo peso que una gigantesca roca sobre el océano.. Así se metió en un laberinto sin salida.de Núñez. Sus padres querían mudarse allí de inmediato. Pero Martín, para postergar el asunto, esgrimía una excusa tras otra. Y José Enrique había empezado a desconfiar.Ya el 10 de agosto –según un mensaje de WhatsApp–, Martín adujo un retraso de la mudadora Verga Hermanos. José Enrique, ya muy impaciente, respondió:“Bue, ¿qué vas a hacer? Esperemos que terminen mañana. Porque si no, parece el cuento de Caperucita esto”.Martín, día por día, y luego hora por hora, logró retrasar la mudanza con otras tantas fantasías argumentales. Así se llegó al 24 de agosto.Ese día sus padres esperaban al camión de mudanzas. En cambio, fue Martín el que llegó a la casona de Vicente López.