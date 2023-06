Ratificaron al fiscal Rívolo en la causa del atentado contra la Vicepresidenta

Carlos Rívolo confirmado al frente de la causa por el ataque a la Vicepresidenta.

Los argumentos de la querella

Acusan al fiscal por filtraciones de la declaración de una de las colaboradoras de Milman.







La Cámara Federal porteña ratificó este miércoles al fiscal Carlos Rívolo, cuyo tramo principal ya fue elevado a juicio oral y público, informaron fuentes judiciales.al que habían responsabilizado por la supuesta filtración del dato de que una secretaria del diputado nacional Gerardo Milman había pedido ampliar su declaración testimonial.A través de un fallo unipersonal, el camarista Leopoldo Bruglia resolvió confirmar la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que hace más de un mes había rechazado la recusación formulada por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira contra el fiscal.La querella había acusado al fiscal por la posible "filtración" de información de la causa a abogados presuntamente vinculados con Milman y de poner "en riesgo" a una testigo -la exsecretaria del legislador Ivana Bohdziewicz- que había pedido ampliar su declaración.que intentaron saber por donde iría la declaración."El 2/5 a las 13:18, una de las asesoras de Milman, Ivana B., presentó un escrito en la Fiscalía para ampliar su declaración. La Fiscalía subió el escrito al expediente el 3/5 a las 13:18", puntualizó en su momento el abogado Aldazabal y agregó: "Ergo, por 24 hs sólo lo tenía la Fiscalía"."El 5/5 Ivana B. pidió que le tomen la declaración urgente: desde el día en que se había pedido ampliar su testimonio había comenzado a recibir mensajes sospechosos de la otra asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco (ex Dir. de la Escuela de Inteligencia Criminal de la Nación)", manifestó Aldazábal.Al rechazar la recusación contra Rívolo el juez Bruglia recordó que el fiscal estaba de licencia cuando la exsecretaria de Milman pidió ampliar su testimonial y sostuvo que no es posible afirmar que el o su fiscalía hubieran filtrado la información."Tampoco se puede descartar que la información haya sido obtenida desde otras fuentes. De lo obrado en la encuesta, se alcanza a apreciar algunos extremos que tornarían plausible esta conjetura, tal como la referencia sobre qué tipo de declaración pretendía ampliar la testigo, teniendo en cuenta que al tiempo de la presentación del escrito en la Fiscalía ya se encontrara efectuada la tachadura de la palabra ´indagatoria´ e inserto el término ´testimonial´", sostuvo Bruglia.Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera."Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca -frente al Congreso- el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que ese dicho hubiera sido pronunciado.Una de esas asesoras era Bohdziewicz, quien en mayo pasado amplió su declaración testimonial y contó, entre otras cosas, que en noviembre el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) le puso a disposición un "perito" para que borrara información de su teléfono celular que ella no quería que se filtrara a los medios.