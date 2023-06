"Juego de brujas", una apuesta del cine argentino al terror sobrenatural

Lourdes Mansilla, como la chica amante de los juegos 3D, en su unverso fantástico.

La protagonista recibe unos cascos de 3D que la transportan a un mundo peligroso.

, la lograda producción local de terror dirigida porque se estrenaeste jueves en salas, se desarrolla en el subgénero sobrenatural con mucha destreza en los efectos visuales y lo amalgama con una estética moderna y líneas narrativas paralelas que introducen la temática tecnológica.La propuesta de género brilla por su atmósfera perfectamente adecuada a las temáticas de satanismo y brujería, que se apoya en un diseño de arte estilísticamente impecable y una banda sonora original en línea con lo planteado.La película se verá en el Cine Gaumont, en los Hoyts de Abasto, Quilmes, Unicenter y Rosario, los Cinépolis de Recoleta, Avellaneda y Mendoza, el Showcase Haedo, el Cinemark Mendoza, el Centro Cultural Municipal de Tapalqué y el Círculo Italiano de Villa Regina, Rio Negro.A través de un juego digital de brujería, que es un portal con el ocultismo, una adolescente rebelde inicia sin saberlo un ritual de iniciación a la brujería y recibirá en su casa la visita de tres extraños instructores que la iniciarán en el mundo de la hechicería para que ingrese como bruja al clan.Esa premisa, sumado a la particular caja que le llega a la protagonista y que abre el portal con el ocultismo, recuerda a cualquier aficionado al terror al satánico cubo de la franquicia de "Hellraiser", que desde hace 36 años nos presentó esa historia en once oportunidades.Quitando el factor fuertemente sexual y sadomasoquista abarcado en "Hellraiser", la propuesta argentina transcurre más por la fantasía y no busca espantar tanto ni introducirse en semejante oscuridad, sino ser una propuesta de terror para el público adolescente, especialmente de chicas, y que no sea tortuosa o difícil de ver sino dinámica.Forte, conocido por dirigir comedias como "Socios por accidente" y su secuela, reconoce que en su inspiración e influencias para esta cinta hubo "una gran licuadora" dentro de su cabeza de todas las películas que vio, y mencionó a "El exorcista" (1973) y, especialmente, "El último guerrero espacial" (1984), aunque sin reparar en las similitudes con el universo de "Hellraiser".mencionó el director a la prensa luego de presentar el filme.En el caso de la elaboración de la música para su película, el además guionista de la cinta contó:En cuanto a la esmerada posproducción, consideró queProtagonizada por, la película tiene un elenco conformado por