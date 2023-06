Para Eduardo Valdés, “la paz social se dialoga”

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, sostuvo este miércoles quey negó que él augure la violencia, al salir a aclarar dichos que una parte de la prensa le atribuyó en relación a la represión desatada por el Gobierno jujeño contra quienes se manifestaron en contra la reforma constitucional de esa provincia, impulsada por el gobernador Gerardo Morales.Valdés realizó declaraciones a Radio Con Vos, a través de la cual aclaró afirmaciones que se le atribuyeron, realizadas hace una semana a la Agencia Paco Urondo, cuando fue consultado sobre dichos de Elisa Carrió, dirigente de Juntos por el Cambio, quien había afirmado que "Mauricio Macri se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei" y dijo que ese espacio "va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias y va también bancando la noción de orden represivo que también es una ilusión que hay que reprimir hasta matar si es necesario".Sobre esos dichos, Valdés sostuvo quey agregó que "no puede ser la violencia la respuesta ante la petición de derechos"., expresó el legislador., aseveró el legislador, quien afirmó en otro pasaje del reportaje radial: "Los jujeños no estaban tan divididos cuando Morales ganó su primera elección a gobernador".Durante la entrevista, Valdés hizo referencia a la situación que atraviesa la provincia de Jujuy y consideró que, mientras sostuvo que "l, ni cuando lo hacen los otros no cuando lo hacen los míos. Si triunfan las tesis que plantean reprimir la protesta social, puede haber más violencia. No se resuelven los problemas metiendo bala, se resuelven escuchando"."Sería bueno que Morales suspenda todo, como suspendió dos artículos, y rediscuta todo con los que están en la calle, que son trabajadores, docentes, comunidades originarias. Es gente honorable, no son delicuentes", señaló Valdés y se preguntó: "¿No tendrán argumentos y opiniones válidas sobre la reforma de su Constitución provincial?. Parece que los que no lo votaron a Morales se quedaron afuera del sistema".En ese sentido, el legislador nacional del bloque oficialista consideró quey expresó su "repudio al ataque a la legislatura jujeña, porque el Parlamento es el lugar del diálogo"."Cristina (Fernández de Kirchner) y Alberto (Fernández) son personas de paz y diálogo, siempre han rechazado la violencia como método para dirimir las diferencias", destacó el diputado y dijo que "en el gobierno hay diferencias de criterios, pero eso no significó que se desgobierne".