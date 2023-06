Caso Cecilia: el fiscal va a pedir la prisión preventiva para los siete detenidos

El fiscal responde al unánime pedido de justicia. (Foto Pablo Caprarulo)

Uno de los fiscales que investigan, la joven buscada desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, aseguró este miércoles quepor el caso y afirmó que los elementos secuestrados en las últimas horas en el marco de los rastrillajes, entre ellos un dije y un anillo, serán exhibidos a la madre de la víctima entre el jueves y el viernes para que se pueda determinar si pertenecían a ella."Estimo que se va a pedir la prisión preventiva para todas las personas que están detenidas", dijo esta tarde el fiscal Jorge Cáceres Olivera, uno de los integrantes del Equipo Fiscal Especial (EFE) junto a Nelia Velázquez y Jorge Gómez, en referencia aSi bien no hizo referencia en cuanto a las declaraciones indagatorias realizadas en las últimas horas por Obregón, Emereciando Sena y Acuña, el fiscal explicó que "cada uno dio su postura respecto a lo que pasó el día" de la desaparición de Cecilia, el pasado 2 de junio, en Resistencia."Cada uno elabora su propia estrategia defensiva, pero es labor de la fiscalía poder refutar las coartadas que presentan los imputados. Estamos trabajando desde el día cero para poder esclarecer este caso", agregó Cáceres Olivera, quien aseguró que se trabaja "fuertemente en una hipótesis y día a día se incorporan más elementos probatorios".El fiscal señaló que ni Emereciano Sena ni su esposa Acuña aceptaron responder preguntas en la indagatoria, pero que Obregónen el que se encontraron restos óseos y el dije que, se presume, que puede pertenecer a la víctima.Respecto a la declaración de este mediodía de Acuña, el fiscal se limitó a explicar que "relató lo que hizo el día del hecho", por lo que no confirmó las versiones que indican queFinalmente, estimó que"Los restos de ayer (por el martes) están resguardados y todavía no se han abierto los sobres. Se aguardara a que las partes digan si quieren presentar peritos de prueba", dijo.