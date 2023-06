Robert Floyd: "Más Estados ven la importancia crítica de un mundo sin ensayos nucleares"

Robert Floyd, secretario ejecutivo de la organización / Foto: prensa CTBTO

"La organización está orgullosa de haber ayudado en la localización del ARA San Juan", dijo Floyd El líder de la organización que se encarga de verificar que se cumpla el tratado que prohíbe los ensayos nucleares, Robert Floyd, calificó como un "orgullo" el aporte brindado en 2017 durante la búsqueda del submarino ARA San Juan en aguas del Mar Argentino.



Dos de las estaciones hidroacústicas del Sistema Internacional de Vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO por sus siglas en inglés) fueron fundamentales para reducir el área del operativo de búsqueda del sumergible y sus 44 tripulantes a bordo.



Se trata de dos estaciones de monitoreo, que forman parte de las más de 300 repartidas en el mundo para detectar ensayos atómicos, las que mostraron la existencia de una "anomalía acústica singular" y de carácter no nuclear, compatible con una explosión de naturaleza convencional.



"No formaba parte de la organización cuando ocurrió. Pero estoy muy orgulloso del personal de entonces, muchos de ellos siguen con nosotros ahora, que asistieron al gobierno argentino en la localización del submarino", dijo Floyd, secretario ejecutivo de la organización desde 2021, tras suceder al burkinés Lassina Zerbo, a cargo cuando ocurrió la desaparición del submarino de la Armada.



Floyd estuvo en Argentina en septiembre del año pasado, ocasión en la que recorrió algunas de las estaciones de monitoreo que operan en el país y recibió de manos del canciller Santiago Cafiero una placa conmemorativa en agradecimiento por la colaboración de CTBTO.



"Para mí fue un gran honor recibir esa placa de manos del ministro de Exteriores argentino el año pasado en reconocimiento al apoyo prestado en la localización del ARA San Juan", manifestó el científico australiano en declaraciones a Télam en Viena.



"Es maravilloso que el tratado diga que los datos pueden utilizarse para otros fines civiles y científicos, no sólo para identificar la explosión de una prueba nuclear. Y la localización del submarino ARA San Juan en esas trágicas circunstancias es un ejemplo de eso", destacó.



La organización recibe todos los días y a toda hora datos de sus estaciones de monitoreo que cuentan con tecnología sísmica, hidroacústica, infrasónica y de radionúclidos (partículas radiactivas) que como función principal observan que no haya testeos en la superficie, bajo tierra, en el agua e incluso en la atmósfera.



Pero esa información es utilizada además con fines científicos tan diversos como el cambio climático, la detección temprana de tsunamis y el análisis de terremotos, entre otros temas.

En este siglo, el único en hacerlo fue Corea del Norte.- Cada vez son menos los Estados que no ratificaron el tratado, porque el año pasado hubo seis que lo hicieron y este año creo que probablemente serán cuatro o cinco. De los Estados que no lo han ratificado, no es correcto decir que están en contra del tratado. La gran mayoría, casi todos, apoyan plenamente su objetivo y propósito. En el caso de Estados Unidos es claro que a la administración (del presidente Joe) Biden le encantaría ratificarlo. Pero el proceso requiere una mayoría de dos tercios del Senado para votar a favor, cuando los demócratas tienen 51 escaños y los republicanos 49. Así que es un logro muy difícil de conseguir. Apreciamos mucho el apoyo de Estados Unidos, que es nuestro mayor contribuyente financiero y aporta también con tecnología y su mejor gente. Así que no veo ninguna contradicción.- Algún buen día, todos los Estados del mundo apoyarán el tratado.(El líder de Corea del Norte) Kim Jong-un en 2018 se comprometió a detener las pruebas nucleares. No interpreto ese compromiso como una moratoria vinculante por siempre, pero eligió una suspensión durante un lapso. Casi todos los Estados poseedores de armas nucleares se comprometieron a una moratoria para no realizar pruebas.- Lo que veo son algunos nubarrones negros en el horizonte cuando observo el panorama de la no proliferación nuclear y el desarme. Usted mencionó algunos de esos nubarrones: Estados que amenazan con potencialmente utilizar armas nucleares, con realizar pruebas nucleares y con acumular grandes cantidades de uranio altamente enriquecido. Y, sin embargo, en medio de todo ello, veo en CTBTO un brillante punto de esperanza, Es que en los últimos años hemos asistido a un gran aumento del interés de los Estados por ratificar este tratado, y quizá eso sea consecuencia de esos nubarrones negros. Así que creo que hay muchos Estados que están viendo la importancia crítica de tener un mundo sin más pruebas nucleares.- La causa de CTBTO de una prohibición de los ensayos nucleares en todo el mundo y esto resuena con fuerza entre los jóvenes. Una prueba de ello es que tenemos nuestro propio grupo de jóvenes de la organización que cuenta con casi 1.300 miembros de casi 130 naciones. También contamos con una red de jóvenes profesionales, formada por unas 100 personas con formación científica y tecnológica, que inician su carrera en ámbitos relacionados con las actividades de CTBTO. La organización va a ser siempre necesaria. Ahora es necesaria para que podamos detener la proliferación de armas nucleares. Y también lo será en el futuro, cuando llegue el día en que los Estados ya no tengan armas nucleares, ya que querrán saber que nadie está haciendo trampas, probando o intentando reconstruir sus arsenales.- La región de América Latina y el Caribe adoptó históricamente una posición muy firme y clara sobre la no proliferación y el desarme, y los aplaudo por ello. El Tratado de Tlatelolco es un ejemplo de eso. La primera zona libre de armas nucleares en una parte del mundo densamente poblada. Un gran logro y un modelo que luego fue utilizado por otras partes del mundo para establecer zonas similares. Eso fue un liderazgo maravilloso por parte de los países de la región de América Latina y el Caribe. El año pasado fue un gran placer escuchar al primer ministro de Dominica declarar que iban a ratificar el tratado y así lograr la plena adhesión en toda la región. Ese liderazgo es evidente para todos.