Capturaron a uno de los prófugos del crimen del comerciante de Padua

El homicidio de Gabriel Izzo

Uno de los tres sospechosos prófugos por el crimen de Gabriel Izzo, el comerciante asesinado el 9 de junio pasado en su casa de la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, fue detenido este miércoles por la tarde en el partido de Ituzaingó, informaron fuentes judiciales.Se trata de(49), sobre quien pesaba una orden de captura nacional e internacional y fue apresado por la Policía cuando caminaba por inmediaciones de la calle Dehesa, de Villa Ariza, en dicho partido de la zona oeste del conurbano.En tanto, Gustavo Damián Potenza (45), capturado en la madrugada del sábado en uno de los allanamientos realizados en la vivienda de su novia ubicada en la localidad bonaerense de Pontevedra , a unas cinco cuadras de la comisaría 5ta. de Merlo,Este miércoles, los investigadores analizaban nuevos videos para saber cómo se movió la banda delictiva y sumaron a la Policía Federal Argentina (PFA) a la investigación para la apertura de los teléfonos secuestrados.Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el mecánico Potenza volvió a decir que era "inocente" yen el que fue asesinado el empresario Izzo (60) y terminó herida su mujer Silvana Petinari (56)."Se explayó un poco más en contar dónde estuvo presuntamente al momento del hecho", dijo el informante, y precisó que la indagatoria fue ante la fiscal Marisa Monti, quien junto a su colega Claudio OviedoLa fuente explicó que en las próximas horas"Lo primero que queremos ver es el movimiento de la banda desde la pizzería y cada movimiento antes y después del ataque a la casa", añadió la fuentes judicial consultada.Potenza fue indagado como coautor del delito de "robo calificado por el empleo de arma de fuego, homicidio criminis causa dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa y portación de arma guerra"Los voceros agregaron que los fiscales Oviedo y Monti le pidieron a expertos de la PFA que analicen los teléfonos secuestrados en el marco de la causa.Por el caso,, ordenado por el juez de Garantías 2 de Morón, Ricardo Fraga: Gustavo Julio Alberto Mac Dougall (49), Diego Eduardo Correa (25) y Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (30).El crimen ocurrió el viernes 9 de junio a las 4.20 en una casa de la calle Italia 1077, a pocas cuadras del centro de la estación de San Antonio de Padua, donde vivía Izzo, dueño de un aserradero, junto a su esposa Petinari, hija del propietario de una empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques en Merlo.e ingresaron, tras lo cual sorprendieron al matrimonio.Afuera, otros dos delincuentes los aguardaban dentro deSegún las fuentes, Izzo se despertó al escuchar ruidos y, y salió de la habitación para ver qué sucedía.En esas circunstancias, se enfrentó con los delincuentes, quienesLa víctima también disparó, aunque solo con el revólver dado que la pistola se le trabó y aparentemente no alcanzó a herir a nadie, añadieron los voceros.a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, mientras queEn la vivienda también se encontraba(83), quien resultó ilesa ya que no salió de la habitación.Días después del crimen fue detenido Rodríguez Sierra, quien figura como titular del vehículo Gol utilizado en el hecho, aunque declaró que se lo había vendido a Mac Dougall y que no había realizado la transferencia.También fueron apresados su hijo y un joven de 18 años, pero a las horas fueron liberados.El auto, que quedó filmado por cámaras de seguridad municipales, fue hallado precisamente frente al local comercial perteneciente a Rodríguez Sierra.El informe de autopsia reveló que el empresario recibió cuatro impactos de bala (el mortal en el cuello) y un cotejo balístico que estableció que, situada en Gervasio Pavón al 3500 de Castelar Sur, en cuya puerta fue hallado estacionado el rodado en el que se movilizaban los asaltantes.Esa pizzería, al igual que un kiosco lindero y otros locales de la zona, pertenece a Rodríguez Sierra.En esa pizzería, además de armas de fuego,