Unos 9.000 estudiantes realizaron la promesa a la Bandera junto a los Granaderos

Más de 9 mil alumnos del AMBA realizaron la promesa a la Bandera en el Campo Argentino de Polo VER VIDEO

"Estuvo muy bueno. Es un día que no voy a olvidar nunca", aseguró a Télam Enzo, de 9 años / Foto: Daniel Dabove

La docente Karina Gallulid les tomó la promesa de lealtad a la Bandera argentina a los más de 8.900 estudiantes presentes de 180 escuelas / Foto: Daniel Dabove

La ceremonia concluyó con el desfile de los Granaderos a Caballo al son de la marcha de San Lorenzo / Foto: Daniel Dabove

"Sí, ¡Prometo!"

Casi 9.000 alumnos y alumnas de cuarto grado de más de 100 escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizaron este miércoles la promesa de lealtad a la Bandera en una ceremonia que contó con el desfile delen el Campo Argentino de Polo, donde los propios estudiantes aseguraron que vivieron una experiencia que no van a olvidar nunca.Agitando banderitas argentinas y portando bandas cruzadas en el pecho con la frase, los niños y niñas de escuelas públicas y privadas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires llegaron acompañados de sus docentes, mientras los familiares se acomodaban expectantes en las tribunas.Por segundo año consecutivo, la tradicional ceremonia de promesa de lealtad a la Bandera organizada por el Regimiento de Granaderos tuvo lugar esta mañana en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo, debido a que cada vez más escuelas se inscriben para participar., aseguró a Télam Enzo, de 9 años, que llegó con sus compañeros desde el partido bonaerense de Florencio Varela.La iniciativa que impulsa Granaderos cada año "nació como una formación en conmemoración por el aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano en el cuartel, que es relativamente chico para albergar a tantos alumnos", explicó a Télam el capitán Pablo Bayerque, integrante del Regimiento.Sobre la importancia de realizar esta ceremonia con convocatoria abierta a todas las escuelas, Bayerque aseguró que "en primer lugar, significa muchísimo porque es reivindicar los valores del Regimiento como el deber, el honor, la libertad y el valor, pero también es poner de manifiesto la relación de amistad que tenía San Martín con Belgrano".En la misma línea, el capitán agregó que el objetivo principal esEl acto comenzó con el ingreso de la Bandera Argentina y laportada por los Granaderos a Caballo, y luego se entonó elde la mano de la Fanfarria Militar.Encabezó la ceremonia el jefe del Regimiento, el coronel Rodrigo Carlos Berra, quien les habló a las chicas y chicos presentes y les aseguró: "A partir de hoy, al ver flamear la querida bandera celeste y blanca recordarán la historia de nuestra Nación y a cada una de las personas que encontraron en ella un símbolo de libertad, unión y compromiso".A su turno, la docente Karina Gallulid les tomó la promesa de lealtad a la Bandera argentina a los más de 8.900 estudiantes presentes de 180 escuelas."Sí, ¡Prometo!", exclamaron al unísono las niñas y niños, y comenzaron a agitar con alegría las banderitas que llevaban en sus manos, mientras que sus familiares aplaudían emocionados.Las y los alumnos siguieron coreandoy la ceremonia concluyó con el desfile de los Granaderos a Caballo al son de la marcha de San Lorenzo.Entre medio de los abrazos de las chicas y chicos con sus familiares, Lautaro, de 9 años, quiso contar qué sintió al realizar la promesa: "Fue un día muy importante porque pasaron los Granaderos con los caballos y fue muy lindo. Cuando me levanté pensé que iba a ver a los Granaderos por primera vez y esto no pasa toda la vida".Junto a Lautaro se encontraba sonriente Magalí, quien aseguró que la experiencia fueMientras la mayoría de las chicas y chicos hacían filas para sacarse fotos con los Granaderos antes de retirarse, Teo, alumno de la escuela Nº 92 del barrio porteño de Parque Patricios, contó emocionado que haber hecho la promesa fue