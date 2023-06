Hacia una biopolítica del dolor

Ilustración Osvaldo Révora

¿Qué es lo que hace que a algunas personas el dolor los paralice, los sumerja en pensamientos negativos, les genere un gran sufrimiento, y a otras las estimule a la reflexión, a la creación, a la acción?Las frases serían: "A pesar del dolor… Gracias al dolor…"Si nos enfocamos en la singularidad de las maneras de ser de las personas, en los umbrales, en las novelas corporales, en las experiencias vividas con relación al dolor, no hay una única respuesta., y es un disparador que me introduce en un campo cuya amplitud es inabarcable. Entonces busco un marco para circunscribir esta complejidad a algunas observaciones, aunque también, como en un cuadro, las líneas y los planos escapen por la tangente. Busco ese marco como quien busca la piel del cuerpo para decir:. ¿Qué intento? Interrogar cuestiones de la clínica, de la eutonía, y también ahondar en mi propia experiencia con el dolor.Hace unos años escribí. Me refería, entre otras ideas, al dolor que registra el que asiste ante la imposibilidad de acompañar, de acoger el dolor del otro y, aunque sienta que lo puede acoger, el dolor en el cuerpo a cuerpo de una terapia corporal., me referí a: El síntoma es un grito que hay que transformar en llamada. Lo extendí al dolor. Allí escribí: En estos trabajos corporales en donde la efectividad se mide porpor la disolución de la coraza, de la crispación, por la transformación que la pobreza expresiva en riqueza, trasformar el grito en llamada es un desafío. Y concluía con una idea que surgía de mi práctica incipiente en aquel momento:, quienes nos consultan por un dolor, quieren librarse de él, entenderlo un poco tal vez, pero luego de que se alivie.Otros textos se refieren al daño en el tono vital, un concepto que desarrollé en varios de mis escritos. En ellos considero el dolor psíquico que se inflige en las personas a través de las pequeñas violencias de la vida cotidiana, esas que no se consideran violencia, como el ninguneo, la descalificación, el retardo o el ocultamiento de la información, el descuido, y otras, que terminan enfermando.Paso ahora a darle forma a un pequeño recorte del tema del dolor buscando un puente entre algunas expresiones dey mis observaciones a partir de mi práctica con la eutonía.Freud considera que la atención puede influir sobre algunos procesos que se manifiestan en el cuerpo.Cualquier persona podría provocar sensaciones y dolores en diferentes partes del cuerpo con sólo orientar su atención hacia ella. La reflexión de Freud se extiende hacia la otra orilla: Del mismo modo,s, también pueden desaparecer cuando la atención se aparta. Es decir, y creo que ésta podría ser una conclusión valiosa para la clínica corporal: La atención afecta zonas del cuerpo cuando insiste en ellas, y éstas se desafectan cuando se retira la atención que pesaba sobre ellas., la experiencia de una atención que se dirige en otra dirección que la del dolor, es la que tiene cualquier mamá que intenta calmar a un niño que se ha golpeado. De un modo natural,, con una caricia, o golpeará al objeto que lo ha lastimado. En cualquiera de los casos, la mamá le cambiará al niño el foco de su atención.El concepto de una atención que se aparta del foco del dolor hace comprensibles casos que no entenderíamos de otra manera. Personas que se inmolan por ideales, por convicciones religiosas, parecen insensibles al dolor físico. Del mismo modo,. Pensemos en la profética frase de Spinoza: “Nadie sabe qué puede un cuerpo”.Freud continúa:sobre los procesos morbosos orgánicos; pero es muy posible que el propósito de sanar o la voluntad de morir no carezcan de importancia para el desenlace de algunas enfermedades, aun graves y de dudoso carácter.Para Freud existe una relación entre los dolores físicos y el estado de ánimo, aunque se tienda a englobar tales influencias psíquicas bajo el nombre de imaginación y en consecuencia se considere que esos dolores son imaginarios, si se los compara con los provocados por una enfermedad. Mascualquiera que sea la causa del dolor, aunque se trate de la imaginación, los dolores mismos no por ello son menos reales y menos violentos.El estado de ánimo que Freud denomina expectación, se refiere a una serie de las más activas fuerzas psíquicas que pueden ponerse en juego para determinar la provocación y curación de las afecciones corporales. Da el ejemplo de lo que sucedeEI estado opuesto, la expectación confiada o esperanzada, es una fuerza curativa con la que en realidad tenemos que contar en todos nuestros esfuerzos terapéuticos o curativos.que observamos con los medicamentos y con otras intervenciones terapéuticas. Donde la expectación confiada es más notable, empero, es en las denominadas «curas milagrosas», que aún hoy tenemos oportunidad de comprobar sin intervención alguna del arte médico.Pienso que investigadores que profundizan sobre la conducta humana, aunque lo hagan desde perspectivas diferentes, tienen puntos de encuentro inevitables. Tal vez, no haya formulado sus ideas como las formuló Freud, pero el hecho de que la eutonía utilice el ejercicio de una observación atenta y consciente, que busque adiestrar a los alumnos en el aprendizaje de una atención dirigida, me permite afirmar que existe una convergencia entre ambos.Uno de los objetivos de la eutonía es. A través de la eutonía es posible investigar los modos personales de “atender”, los modos singulares de concentrar la atención y también de bifurcarla, de descentrarla hacia otras zonas sin perder la atención sobre una zona elegida como foco.La atención dirigida es una herramienta en la terapia eutónica: se aprende, se practica, se perfecciona, de igual modo que el tono. La eutonía habla del dominio del tono, algo que podemos hacer extensivo a la atención: El dominio de la atención.En principio, se cuenta con un Inventario.. ¿Cuál es la forma en la que el Inventario realiza este trabajo de ampliación de la conciencia y de ejercitación de la atención? Simplemente con consignas verbales. Utilizando la palabra: "Orienten la atención hacia…"; "Dirijan la atención en dirección a…"; "Busquen contactar tal zona sin perder la atención en…"Y así, a través de consignas que el alumno incorpora, se va produciendo el aprendizaje.Uno de los secretos es ponerle palabra a esta acción de atender, jerarquizarla como acción. Prestar atención, orientar la atención, dirigir la atención, son acciones de tipo postural, aunque no se traduzcan en movimientos como caminar, sentarse, o los que requiere la práctica de algún deporte, por ejemplo. Aquí una anécdota:(FWUna alumna de un curso de Gerda padecía un fuerte dolor de cabeza, que Gerda curó tocándole los pies alrededor de una hora. Seguramente muchos de los lectores de esta nota tendrán historias similares.(FW)A través de un Inventario de eutonía, de los típicos inventarios que hacen que el alumno “recorra con la atención” cada una de las partes de su cuerpo, que observe sus apoyos, los toques con el suelo, que registre temperaturas, consistencias, el estado de las articulaciones, el sucederse de las sensaciones, puede producir que un dolor desaparezca. También es cierto quea veces éste actúa como un ruido y no deja a la persona concentrarse en otras partes del cuerpo, es decir descentrarse “bien” del dolor.También respecto a la imaginación y a la expectación, otros conceptos que toma Freud cuando se refiere al dolor, la eutonía puede hacer su aporte.entre la sensación que siente y la que piensa que siente, que distinga entre sentir el cuerpo y pensar el cuerpo, que no tenga una expectativa sobre lo que tiene que sentir, que aprenda a no esperar un resultado. En fin, temas que he tratado en otros artículos.Sólo unas líneas acerca del valor de agruparse para hacerle frente al dolor.Existen en este momento varias agrupaciones de personas que, por tener a sus hijos atrapados en las redes de la droga o de la prostitución.Personas a las que el dolor no las paraliza, las transforma en militantes, en activistas de los derechos humanos, generando caminos para la prevención, para que otras personas no padezcan lo que ellas. Nos sorprendemos de esa fuerza que demuestran. Lo hemos visto con las Madres de Plaza de Mayo, con las Abuelas, más recientementey tantos más. Son modos de “distraer” el dolor, de compartirlo para que quienes sufren no se sientan solos. Una manera de encontrar líneas de fuga para transitar la situación dolorosa junto a otros.Un camino posible…