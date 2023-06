River Plate recibe a Instituto de Córdoba con el objetivo de seguir firme en la punta

Foto: Osvaldo Fantón.

Así formará #Instituto para recibir a River Plate por la fecha 21 del Torneo Proyección 2023. #VamosInstituto 🇦🇹 pic.twitter.com/PrF6Cp50BD — Instituto ACC (@InstitutoACC) June 20, 2023

Foto: Laura Lescano.

Probables formaciones

con el objetivo de conseguir un triunfo que lo aleje un poco más en la cima de la tabla de posiciones, en un encuentro válido por la 21era. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.El partido se jugará desde las 19.45 en el estadio Monumental, en el barrio de Núñez, contará con el arbitraje Hernán Mastrángelo y la transmisión estará a cargo de la señal de cable de TNT Sports.El conjunto "Millonario", seguido a siete puntos por el escolta Talleres de Córdoba (40), y lleva cuatros partidos seguidos sin derrotas en el ámbito local con un empate y tres victorias, la última por 1 a 0 ante Defensa y Justicia en el choque pendiente de la 19na. fecha jugada el sábado pasado.Además, el equipo delleva nueve triunfos consecutivos en condición de local en el estadio Monumental, entre la competencia doméstica y la Copa Libertadores de América.En el plano internacional, el equipo dirigido por el entrenador "Micho" Demichelis se ubica en el segundo lugar del Grupo D con siete unidades, a dos del líder Fluminense (9), equipo al que se impuso por 2 a 0 en el último compromiso.En la sexta y última fecha definirá su presencia en octavos de final de la Libertadores ante The Strongest de Bolivia, en el partido que se jugará el próximo martes 27 desde las 21 en condición de local.Con miras al choque ante la "Gloria" cordobesa, el DT Demichelis podrá volver a contar con el capitán, quién se recuperó esta semana de una sinovitis en la rodilla izquierda y volvió a entrenarse a la par del resto de sus compañeros.De esta manera, "Micho" tendrá que definir si volverá a darle la titularidad en el mediocampo a Pérez o si lo reserva para que regresa en el partido trascendental ante el conjunto boliviano, clave para las aspiraciones de River para conseguir el boleto a octavos de final del máximo torneo continental.En caso que Demichelis opte por el ingreso de Enzo Pérez, los futbolistas que podrían dejarle su lugar son Pablo Solari o Ignacio Fernández.Otro de los jugadores que tendrá a disposición el técnico "Millonario" es Enzo Díaz, quien dejó atrás un esguince en su rodilla derecha que sufrió en el empate 1 a 1 ante Sporting Cristal jugado el pasado 25 de mayo en Perú por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.En caso de formar parte del once inicial, Díaz, de 27 años, lo haría en reemplazo de Marcelo Herrera sobre el lateral derecho de la defensa.Instituto de Córdoba, por su parte, se encuentra en la 21era. posición con 22 puntos, lejos de la clasificación a las copas internacionales y sin problemas con el promedio, y en la última jornada igualó 1 a 1 ante Racing Club como local.El entrenadorquedó conforme con el rendimiento de sus dirigidos en el empate frente a la "Academia" por lo que volverá a poner a los mismos once que jugaron en el estadio Presidente Perón.El historial entre River Plate e Instituto de Córdoba registra un total de 31 enfrentamientos con 15 triunfos para el "Millonario", siete para la "Gloria" y nueve empates.: Franco Armani; Herrera o Enzo Díaz, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Nicolás De La Cruz, Rodrigo Aliendro, Ezequiel Barco, Ignacio Fernández o Pérez; Lucas Beltrán, Pablo Solari. DT: Martín Demichelis.: Manuel Roffo; Juan Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Nicolás Linares y Gastón Lodico; Gabriel Graciani, Franco Watson y Santiago Rodríguez; y Adrián Martínez. Diego Dabove.: Hernán Mastrángelo.: Monumental.: TNT Sports.: 19.45.