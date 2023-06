The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck, principales animadores del Primavera Sound

Blur será uno de los platos fuertes del festival.

El programa

El Primavera Sound tuvo una primera ediciòn en octubre pasado. /Foto: Julián Álvarez.

serán los cabeza de cartel de la segunda edición argentina del Primavera Sound, que se realizará el 25 y 26 de noviembre en el Parque Sarmiento.La grilla confirmada este miércoles por la organización también incluirá a importantes nombres locales e internacionales como Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom, Roisin Murphy, Él Mató a un Policía Motorizado, Turf, Virus, Catnapp, Richard Coleman, Rayos Láser, Black Midi y Marina Sena, entre otros.De esta maneraSin dudas, uno de los platos fuertes de esta edición lo ofrecerá el regreso de The Cure a diez años de su show en River, en lo que será su tercera visita al país, en donde se presentó por primera vez en 1987 en Ferro, en un accidentado show.En el caso de, significará su vuelta luego del concierto ofrecido en 2015 en Tecnópolis, aunque su líder Damon Albarn estuvo de visita el año pasado con Gorillaz, uno de sus tantos proyectos, en ese mismo escenario, en el marco del Quilmes Rock.Por su parte,traerá en esta ocasión su espectáculo de grandes éxitos "Dreamworld", mientras queque será el gran representante en esta edición del rock alternativo.Hasta el momento, los otros números confirmados son Carly Rae Jepsen, Conociendo Rusia, Dillom, Roisin Murphy, Black Midi, Domi & JD Beck, Dorian Electra, Él Mató a un Policía Motorizado, Marina Sena, Muna, Milo J, Off!, Slowdive, The Blessed Madona, Turf, The Twilight Sad, Virus y Weyes Blood.Completan la grilla Catnapp, DJ Playero, Evlay Live, Just Mustard, Lara91K, Marina Herlop, Mi Amigo Invencible, Rayos Láser, Richard Coleman, Ronpe 99, Yami Safdie, Akim, Fermín, Ibiza Pareo, Juana Rozas, K4, Las Tussi, Limón, Nashy Nashai, Pacífica, Puerto Candelaria, Sebastián Arpesella, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico y Winona Riders.De esta manera,, que luego de su recientes ediciones en Barcelona, Madrid y Porto, prepara su paso por Buenos Aires y San Pablo, y prevé abrir hacer su estreno en Asunción y Bogotá.Precisamente, Blur y Pet Shop Boys fueron parte de la edición española de este año junto a Depeche Mode y Kendrick Lamar, entre otros importantes nombres.Cabe recordar que en Buenos Aires, el Primavera Sound tuvo su primer desembarco en octubre y noviembre pasados, con Jack White, Pixies, Cat Power, Bjork y Arctic Monkeys como principales protagonistas.Los tickets para esta nueva edición pueden adquirirse a través del sitio www.enigmatickets.com.