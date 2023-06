Gómez Alcorta pidió que "el campo nacional y popular repudie la represión" en Jujuy

"Tenemos que mostrar que eso que hay en Jujuy no es un proyecto político viable de plena democracia", señaló Gómez Alcorta / Foto: Victoria Gesualdi

Quienes hoy están poniendo un límite al laboratorio represivo de @GerardoMorales, y al proyecto de país de Juntos por el Cambio, es el pueblo.

Jujuy nos tiene que llamar a la reflexión sobre el momento histórico que nos toca vivir y sobre todo lo que está en juego. pic.twitter.com/RK0DIZ5JV3 — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 21, 2023

La exministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, manifestó este miércoles supor la situación en Jujuy, y pidió que los dirigentes del "campo nacional y popular repudien en una conferencia de prensa" laa las protestas contra la reforma constitucional en esa provincia que fue avalada por Juntos por el Cambio (JxC)."Tenemos una profunda preocupación y nos haría muy bien que los dirigentes del campo nacional y popular diéramos una conferencia de prensa acá en Buenos Aires para mostrar cómo nos oponemos a estas hechos. Tenemos que mostrar que eso que hay en Jujuy no es un proyecto político viable de plena democracia", señaló Gómez Alcorta en declaraciones a la radio AM 530.La exfuncionaria, que durante años siguió la defensa de la dirigente social jujeña Milagro Sala -detenida en esa provincia desde 2016- sostuvo que"(Horacio) Rodríguez Larreta va encabezar una fórmula de JxC con (Gerardo) Morales. Son los funcionarios que reprimieron en 2001 y tiene una propuesta de ajuste y represión. Si rechazar este plano de violencia, de represión, no está en el ADN de todos los que integramos el campo nacional y popular, estamos en grandes problemas", observó.Además, la exfuncionaria contó que en el mismo momento en que se desarrollaba la represión en Jujuy,"Una compañera avisó al equipo de abogados, y en ese momento esos funcionarios se retiraron, pero nunca exhibieron ninguna orden judicial. Fue una presencia intimidatoria con gran nivel de arbitrariedad. Es un mensaje de todo tipo en un momento en el cual el gobernador viene mencionando a Milagro desde que comenzó el paro docente como la responsable de toda la reacción del pueblo de Jujuy, por eso estamos alertas de esperar algún nuevo tipo de persecución en su contra", puntualizó.