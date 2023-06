Dani Alves habló por primera vez desde la cárcel: "Tengo la conciencia tranquila"

Dani Alves habló por primera vez desde la cárcel. Foto: AFP

El exfutbolista brasileño Dani Alves brindó por primera vez una entrevista desde la cárcel de Barcelona , en"Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila",La periodista de Telecinco ingresó a la prisión Brians 2 de Barcelona donde uno de los futbolistas más ganadores de la historia del fútbol acusado de abuso sexual a una mujer en una discoteca en la noche del 31 de diciembre de 2022., explicó Dani Alves, quien dio su versión de lo sucedido en el boliche de Barcelona."Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", insistió el brasileño., sentenció.Según la periodista,"No dejo a nadie que venga ni quiero que nadie me defienda en público porque ahora mismo defenderme a mí es perjudicial para el que lo hace. No espero nada de nadie",, cuyo último equipo fue Pumas, de México.La periodista"Xavi es mi amigo, mi amigo de toda la vida y no pensó en las consecuencias que tendría cuando dijo aquello. Cuando lo oí, lloré., contó en la entrevista reproducida por medios españoles.Según la periodista, Dani Alves sabe que puede recibir una condena de 10 años y está dispuesto a "aceptarla y asumirla".