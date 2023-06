Denunciaron "operaciones de inteligencia" e infiltrados del gobierno jujeño

Foto: Edgardo Valera.

Efectivos policiales detienen a un manifestante que fue trasladado al presidio Alto Comedero de la capital jujeña / Foto: Edgardo Valera.

La policía reprimió con violencia la marcha contra la reforma constitucional y según la Intergremial jujeña utilizó "infiltrados" para generar violencia / Foto: Edgardo Valera.

que derivó en una extendida represión policial con más de 70 heridos y al menos 37 detenidos.Tratar la conflictividad social de esta manera no tiene nombre. Vemos camionetas sin identificación que van, vienen y alzan gente, no puede ser que suceda esto, la gente está atemorizada, tiene miedo de regresar a su casa y ser aprehendida", expresó Mercedes Sosa, del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems)."Se supone que ante una situación de conflictoEsto lo están tratando como si fuera una guerra. Llamamos a la pacificación de esta situación", agregó.Al mostrar preocupación respecto de quetambién rechazó el ver como se tiran balas de goma "a mansalva" y "videos en los que se ven allanamientos sin orden judicial". Existe incluso "información de que los gremios serían intervenidos", acotó.En torno a personas infiltradas generando violencia, la dirigente expresó que observaron. "Nuestras marchas han tenido siempre un tenor pacífico", remarcó al defender que no se desvirtúe su protesta, bajo la consigna: "arriba los salarios, abajo la reforma"., completó al mencionar que, de momento, la principal demanda al Gobierno de Gerardo Morales es que informe sobre la situación de los detenidos, que no los encaucen; y el contar con la garantía de atención de todos los manifestantes heridos.En ese sentido, sobre las personas que sufrieron algún tipo de lesión, entre las que se cuentan más de 70, Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), dio detalles sobre un trabajador que forma parte del espacioLópez acusó la existencia de"Incluso en la misma plazaSantiago Seillant -también del Seom- acotó que, y quien lo hacía era un policía".y se tuvo que retirar, no lo agredimos", relató, mientras también comentó que en las represiones a las distintas protestas se "bloquean las señales" de celulares y no se puede trasmitir en vivo.Además se refirió a las acusaciones del Gobierno jujeño sobre los hechos de violencia:Hay gremios, organizaciones sociales, pueblos originarios, gauchos. Lo que predomina es el pueblo, dejen de poner excusa y siéntense a escucharlo", demandó al recordar que la reforma se votó restando 60 días de debate, en los que podría haberse llamado al pueblo.Que solucione los problemas de Jujuy y deje de pensar en sus internas con la vicepresidenta y los ministros del Gobierno nacional", concluyó.en suma a los distintos cortes de rutas que se mantienen en las últimas jornadas.