Apoyo a Morales por parte de los presidentes de los partidos de JxC

Foto: Maximiliano Luna

Es inevitable ver las imágenes de Jujuy y no recordar lo que vivimos en 2017 cuando nos apedrearon el Congreso. Todo mi repudio y condena a la violencia: el orden era entonces y es hoy fundamental. Sin ley no hay progreso. Sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 20, 2023

Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio (JxC) expresaron hoy de manera unánime su "apoyo categórico" al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuya policía está reprimiendo desde hace varios días a manifestantes que realizan diversos reclamos y se oponen a la reforma constitucional aprobada en esa provincia."Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la violencia desatada contra el pueblo y las instituciones de la provincia de Jujuy y nuestro apoyo categórico al Gobernador, Gerardo Morales", dijeron en un documento los jefes de los partidos de la principal coalición opositora, quienes además participaron de una conferencia de prensa con otros dirigentes en la que criticaron al Gobierno nacional, al que acusaron de fogonear las protestas.En el pronunciamiento los dirigentes plantean "No vamos a permitir que grupos violentos se lleven puestas las instituciones provinciales e ignoren la decisión que el pueblo jujeño tomó en las urnas el pasado 7 de mayo", en referencia a la elección de la convención constituyente que aprobó la Carta Magna."Nuestro compromiso a 40 años ininterrumpidos de democracia es repudiar cualquier forma de violencia política que atente contra la soberanía democrática del pueblo y las instituciones de la República", aseveraron.Y enfatizaron que "el respeto por la ley, la democracia y las instituciones no es negociable" y que las de Jujuy son "las imágenes de la Argentina que no queremos más"."La Argentina del apriete, la del pensamiento único, la de los privilegios para unos pocos, la de quienes se creen por encima del resto, esa Argentina se tiene que terminar", añadieron."O tomamos el camino del cambio, o profundizamos de forma dramática el patrón de atraso en el que nos sumergió el kirchnerismo y que estamos viendo ahora en Jujuy", advirtieron.Y sostuvieron que "cambiar es más que un imperativo ético: es la única alternativa real para lograr una vida digna y plena. La vida que soñamos para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Tenemos la firmeza y la determinación para construir un futuro diferente".El documento fue firmado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica; Federico Angelini, titular del PRO; Martin Lousteau, vicepresidente de la UCR; Miguel Ángel Pichetto, titular de Encuentro Republicano Federal (ERF), José Luis Espert, presidente de Avanza Libertad; Sergio Abrevaya, titular del GEN, y Alberto Aseff, secretario general de UNIR.