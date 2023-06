Un camarógrafo de Télam fue herido por balas de goma de la Policía jujeña

El camarógrafo fue agredido en San Salvador de Jujuy durante la represión policial.

✖️Reiteramos y denunciamos ✖️

📢#BastaDeRepresión

En la represión a la manifestaciones en #Jujuy, la policía atacó directamente a trabajadores de prensa, apuntándoles a la cara con balas de goma. Así quedó herido nuestro compañero Daniel Bello de @somostelam durante la cobertura. pic.twitter.com/MiVS7zaCQ1 — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) June 20, 2023

El camarógrafo de Télam, Daniel Bello,, donde desde el mediodía se desató una brutal represión a los manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, la cual dejó al momento unos 70 heridos y una treintena de detenidos. Bello contó que la Policía jujeñay que, en un momento dado,A un cronista le dieron en la cara debajo del ojo"."Sentí un golpe en la cara, del lado que no me cubría la cámara. Después me di cuenta que era una bala de goma por el ardor. En las manos también tengo dos impactos, en el dedo meñique y en el índice de la mano izquierda, y en la pierna derecha abajo", precisó.El ataque a Bello fue repudiado por la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, quien llamó a ""El ataque a Bello y a esta agencia pública de noticias busca amedrentar el ejercicio de un periodismo cuyo propósito es dar cuenta, con compromiso y responsabilidad, acontecimientos como los acontecidos en Jujuy y a la vez contribuir a la construcción de ciudadanía, así como apuntalar esta democracia que se encamina a conmemorar 40 años de vigencia", sostuvo Llorente.Bello señaló que "hay otros colegas heridos. Una fotógrafa había quedado arriba de un muro y tuvimos que ayudarla a bajar porque le apuntaban y le tiraban".detalló el camarógrafo de Télam, quién describió la represión como aquella jornada de 2017 cuando se desató la represión en las inmediaciones del Congreso, durante la votación a favor de la reforma previsional durante el gobierno de Mauricio Macri.Bello relató que "hay muchas personas detenidas en la comisaría y en el penal de San Salvador, así como muchos también en el hospital".Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció a través de su cuenta de Twitter:Acompañó el tuit con una foto en la que se aprecia el rostro del camarógrafo, con el impacto de la bala de goma de la Policía jujeña. "Así quedó herido nuestro compañero Daniel Bello durante la cobertura", enfatizó el SiPreBA.