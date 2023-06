"Sería un milagro que encuentren algo de ella", dijo la madre de Cecilia

Gloria ......, la madre de la joven desaparecida en Resistencia, en una de las marchas realizadas para exigir el esclarecimiento del hecho / Foto: Pablo Caprarulo.

Efectivos policiales continúan con la búsqueda de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia / Foto: Pablo Caprarulo.

se refirió este martes a la declaración de Emerenciano Sena y dijo que “todos los días” surge “algo nuevo” por parte de los imputados, y que lo único “real” es que su “hija entró en esa casa y no salió por sus medios”.“Todos los días vivo las declaraciones de los Sena, los dichos, las hipótesis, que (su hija) está acá, que está allá, que la descuartizaron,señaló Gloria en diálogo con el canal de noticias TN.En ese sentido, añadió: “Mi hija entró en esa casa y no salió por sus medios, eso es lo real,el resto son hipótesis o versiones de gente que es de ellos” (por los Sena).En tanto,y que “ya sería un milagro que encuentren algo de ella, ojalá encontraran el cuerpo”.“Yo me sientoy estos titanes son totalmente impunes”, manifestó Gloria en otro tramo de la entrevista.Por último, dijo que