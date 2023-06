El juicio por el crimen de Lucas González continuará con los alegatos de la fiscalía

El juicio por el crimen del joven futbolista de Barracas Lucas González continuará el jueves con los alegatos de la Fiscalía / Foto: Julián Álvarez.

Lucas González fue muerto el 17 de noviembre en Barracas en un operativo policial.

Uno de los policías acusados en el juicio por el crimen del joven de Florencio Varela Lucas González / Foto: Julián Álvarez.

El abogado querellante Gregorio Dalbón pidió reclusión perpetura para las tres autores de los disparos mortales / Foto: Fernando Hens.

Los padres del joven futbolista, junto a familiares y amigos, volverán a reclamar justicia por el crimen ocurrido en Barracas / Foto: Julián Álvarez.

luego de que la querella solicitó la semana pasada reclusión perpetua para los tres policías de la Ciudad imputados por el crimen y penas de hasta 30 años de cárcel para once de los efectivos acusados de encubrir el hecho y torturar a dos de los sobrevivientes.Fuentes judiciales confirmaron a Télam que la audienciaen la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, ubicado en la calle Paraguay al 1536, en el barrio porteño de Recoleta.que tiene como acusados del crimen de Lucas a tres efectivos de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y a otros once agentes por el encubrimiento del hecho y las torturas a dos de los sobrevivientes.Luego del alegato de la fiscalía, está previsto que en las próximas audienciasEn la última jornada,por el "homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial" de Lucas, y la "tentativa de homicidio agravado" de Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (18) y Niven Huanca (19).El punto más importante de su alegato se centró en la descripción de los hechosy describió a los policías imputados por el crimen, quienes se hallaban vestidos de civil, como "tres mafiosos asesinos".De hecho,al punto que se creó una petición en la plataforma digital Change.org que ya cuenta con más de 65 firmas y adhesiones para que se sancione la "Ley Lucas", en la que solicitan "la prohibición de toda actividad policial sin uso de uniformes o móviles claramente identificables, la libertad a la ciudadanía para registrar irregularidades policiales y la creación de una Comisión Legislativa que dé seguimiento a las actividades policiales" (www.Change.org/LeyLucas).Para la querella,ya que "mataron a Lucas y querían matar a todos".Además, Dalbonoficial de la Comisaría Vecinal 4D, por el "encubrimiento" del crimen y por las "torturas" a las que sometió a Zúñiga.Le dijo a Joaquín que dejara el celular, lo puso contra la reja y lo cacheó. Es el que le dijo a Joaquín ´de dónde sos, de Florencio Varela, sos un negro de mierda, te vamos a pegar un tiro en la cabeza´. Joaquín lo señaló con su dedo en la sala de juicio. Le dejó una secuela física y psicología", sostuvo.En tanto,cuyo testimonio derivó el pasado el 3 de junio en la detención de otro efectivo de la Policía de la Ciudad en el marco de la causa, el oficial Facundo Matías Torres, a quien acusó de haber sido quien en su moto fue a buscar a la comisaría y trajo junto Issasi el arma de juguete plantada en el auto de las víctimas con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes,al quitarle el delito de "omisión de evitar tortura".Le creo por la escucha, le creo porque dijo que escuchaba la respiración de Lucas y no podía sacársela de la cabeza y lo vi compungido. Creemos que su arrepentimiento es verdadero, igual que su miedo", manifestó el letrado.En tanto,al acusarlos "por haber ayudado a Issasi, Lopez y Nieva a eludir el accionar de la Justicia y por haber alterado rastros, pruebas e instrumentos del delito agravado doblemente por la calidad de funcionario público de los autores, por ser el delito precedente especialmente grave, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley privaron de la libertad a Lucas González, Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Nieven Huanca, y porque en el desempeño de un acto de servicio omitió evitar la comisión del delito de tortura en su calidad de coautor todos en concurso real".Para Dalbon, el comisario inspectordel crimen de Lucas y "sabía lo que había pasado porque se lo había contado Issasi".Respecto a Juan Horacio Romero (51), alias "Perro", comisario de la División y Sumarios de la Brigada de la Comuna 4, el abogado dijodonde se detuvo la Volkswagen Suran de las víctimas, y luego se dirigió a Iriarte y Vélez Sarsfield, donde se encontraba el auto de la brigada.Sobretras decir que vio a los integrantes de la brigada "con los chalecos puestos" y que observó "a 50 metros" a la Policía Federal "sacar la pistola" del auto de los adolescentes.ya que "habló con todos los tiradores", y que "estuvo en todos lados, a toda hora", además de decir que "nadie filma, nadie saca fotos" mientras estaban realizando el procedimiento.Del oficial Daniel Rubén Espinosa (33), Dalbon refirió que fue quien se trasladó con Lucas en la ambulancia del SAME al hospital Penna. Tengo probado que fue parte del plan y no cesó", afirmó Dalbon.La querella indicó que el comisario Rodolfo Alejandro Ozán (54) fue quien en un diálogo con Du Santos expresó que los policíasy se comunique con Romero para "emprolijar esta cagada".En tanto, el abogado de las familias de las víctimas comprobó en su alegato quey que vio a Zúñiga y a Salas esposados sabiendo que eran menores de edad.Por su parte, sobre los oficialesDalbon sustuvo que ambos arribaron al lugar en moto y que el primero fue quien dio sus esposas para aprehender a Zúñiga y Salas.cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.