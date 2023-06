Con Bariloche "recargada", la oferta turística de Río Negro llega con variadas propuestas

En Bariloche, los paseos lacustres siguen activos durante todo el invierno / Foto: Eugenia Neme

El ministro de Turismo y Deportes de Río Negro, Diego Cannestraci, destacó en Télam Radio la “muy alta ocupación hotelera, cercana al 90%”, que registróen el fin de semana extra largo y dijo que “la ciudad está preparada para recibir un gran flujo de turistas de distintas partes del mundo” en el invierno, al igual que en otros puntos de la provincia.“Tuvimos un muy buen fin de semana en cordillera, especialmente en Bariloche, con una ocupación muy alta, como estaba previsto, cercana al 90% por ciento de la capacidad hotelera, con casi 100 vuelos durante el fin de semana largo visitando la ciudad que es un gran número para esta época previa del invierno”, expresó Cannestraci.Dijo que Bariloche“Y en else han presentado este año las innovaciones técnicas que van a hacer una diferencia, que tienen que ver con el sistema de innivación artificial para gran parte del tercio inferior de la montaña, con ampliaciones de pistas y nuevos medios de elevación que le cambian la lógica a la capacidad esquiable de la montaña y la vuelven cada vez más accesible y estable”, detalló.Cannestraci remarcó que tienen “proyecciones muy buenas” para los próximes meses y agregó que “por caso, en este momento hay turistas de diferentes lugares del mundo y de Latinoamérica en particular, hay brasileros, hay gente del Chile, de Uruguay visitando la ciudad y sabemos que durante el invierno la afluencia de público, especialmente de Brasil, va a ser bastante fuerte”.Por otra parte, el ministro subrayó que “es otra de las novedades que está en la región” y señaló que “el, a pocos kilómetros de la localidad de Bolsón es uno de los centros más nuevos de Argentina”.“Es un centro con algunas características muy particulares porque la mayor parte del área esquiable está en una cota bastante alta de la montaña, con lo cual la permanencia de nieve es muy buena durante la temporada y se entiende bastante. Suele superar el mes de octubre abierto con posibilidad de esquiar”, indicó.Destacó, además, que ingresando a la provincia por Bariloche“Tanto es latienen muy buena visitación de invierno y después tienes dentro de lo que es el producto nieve no sólo la actividad del esquí, sino actividades para peatones, para familias, trineos y diferentes visitas a lugares con nieve que permiten unos paseos que son únicos”, comentó.Al mencionar el menú de actividades turísticas que ofrece Río Negro, Cannestraci mencionó al Tren Patagónico, con llegada a la estación Perito Moreno desde Bariloche “que es un producto diario, con gastronomía incluida”.“O conocer alguna de las tantas opciones que va desarrollando Bariloche todo el tiempo en relación a la gastronomía, ya sea de productos clásicos regionales, como después, por supuesto, el chocolate, como también de gastronomía, de muy alto nivel, con unas propuestas en diferentes lugares de la ciudad”, añadió.Por otra parte, mencionó el avistaje de la fauna marina, que “es una oferta que se desarrolla en nuestra costa atlántica, próxima a la localidad de“Si bien ya hay presencia ahora, el fuerte de avistaje de fauna que incluyecomienza a partir del mes de agosto”, precisó.