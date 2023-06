Emerenciano Sena pidió declarar "para decir su verdad" y dijo ser inocente

César y Emerenciano Sena junto a Marcela Acuña.

Foto: Pablo Caprarulo.

Emerenciano Sena, uno de los principales detenidos por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven que fue vista por última vez el pasado viernes 2 de junio, en Resistencia, Chaco, se declaró inocente esta tarde en su indagatoria ante los fiscales del caso, confirmaron a Télam fuentes judiciales.El imputado declaró durante unos 15 minutos ante el Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez, y su abogado defensor, Juan Carlos Saife, aseguró a la prensa que Sena pidió ser indagado "para poder decir su verdad" y explicó que en los próximos días ofrecerá "distinto tipo de pruebas, especialmente testimoniales".En la puerta de la sede judicial y tras la indagatoria de Sena, el abogado Saife dijo que el referente social de Chaco tiene problemas de salud y debió ser asistido por un médico policial, por lo que está evaluando solicitar algún tipo de morigeración de su detención."Hoy fue atendido por un medico policial porque le había bajado el azúcar. Tiene diabetes, tuvo Covid y estuvo al borde de la muerte. Para pedir una prisión domiciliaria tengo que tener los elementos, si se determina que tiene una enfermedad de determinada gravedad y no puede ser atendido en el lugar donde está alojado, ahí pediré lo que sea necesario!, dijo el letrado.Por su parte, el fiscal Gómez explicó que la declaración se extendió por unos 15 minutos y que el acusado no aceptó a responder preguntas."Lo vi entero. Declaró pero no quiso responder preguntas", explicó el representante del Ministerio Público Fiscal de Chaco, quien agregó que la esposa de Sena, Marcela Acuña, también pidió declarar, aunque se prevé que esa audiencia se realice recién mañana.Tras la indagatoria, Sena volvió a ser trasladado a la comisaría 3a.de Resistencia, donde permanece alojado desde que fue detenido.En tanto, Gustavo Obregón, uno de los siete detenidos por el caso, declaró hoy durante más de dos horas ante los fiscales y, según fuentes judiciales, aportó detalles vinculados a los lugares a donde llevó bolsas a pedido de Sena, aunque dijo desconocer su contenido.Obregón es el marido de Fabiana González, asistente personal del matrimonio de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, todos también detenidos en el marco de la causa.“Seguramente los días que lleva detenido deben influir en la cabeza de este hombre. Esperemos que lo que tenga para decir ayude para la causa, ya que la primera vez que declaró también hizo algún aporte”, dijo esta mañana a Télam, en la puerta de la fiscalía, el abogado Juan Arregin, uno de los que patrocina a la familia de Cecilia en el expediente.Es que Obregón, en su primera indagatoria, reconoció que cargaron en su auto, un Citröen C4, una serie de bolsas que luego llevaron a quemar.La imputación de la fiscalía para él es por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario”.Arregin también indicó que “se está trabajando con la declaración de testigos encubiertos, que pertenecen al círculo cercano de Cecilia y César Sena, y que nos pueden aportar mucho, en especial, para saber cuál era el estado de ánimo de él antes de ser detenido, es decir, si estaba ansioso, angustiado, preocupado o desesperado”.El abogado querellante también reveló a Télam que hoy se realizó ante las partes “la apertura de sobres de todos los elementos secuestrados en la causa” y adelantó que “quizás mañana se haga la diligencia de reconocimiento con la mamá de Cecilia”, Gloria Romero.