Partidos, medios y ONGs firmarán un "Compromiso Ético Digital" contra las fake news

"La mitad de la publicidad de las campañas electorales pasa por las redes sociales"

El presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Vía, afirmó que la mitad de la publicidad en las campañas electorales se da a través de las redes sociales y advirtió que "uno de los desafíos más cruciales" que tiene actualmente la justicia electoral es justamente controlar la participación en esas plataformas digitales.



"Uno de los desafíos más cruciales que tenemos en nuestro tiempo es la participación de las redes sociales. Hoy la mitad de la publicidad de campaña ya no es más la televisión. La mitad de la publicidad de campaña son las redes sociales, es internet", remarcó Dalla Vía en una entrevista con Télam.



En ese sentido, el titular del máximo tribunal de justicia electoral en Argentina describió: "Hace un tiempo era un clásico electoral decir que el que no estaba en la televisión no existía y que había que tener mucho dinero para las campañas, sobre todo para la televisión por el gran costo", y recordó los conceptos del politólogo italiano Giovani Sartori que hablaba sobre "la telepolítica o la televisación de la política".



Pero actualmente "las redes sociales van ocupando ese lugar; la gente joven se informa y se comunica por las redes sociales" y empresas como Google, Twitter o Facebook "facilitan información al ciudadano sobre la elección".



"La Comisión Europea ha tomado una medida con Google de restringirle su gran ocupación dentro del espacio del debate público. Esto es hoy un tema porque las redes sociales cumplen un rol muy importante de comunicación y nosotros celebramos convenios con las empresas", explicó Dalla Vía.



En esa línea, advirtió sobre "el uso negativo de las redes, cuando se usan para engañar y la democracia tiene un problema con la verdad porque la democracia necesita verdades".



Recordó, en ese sentido, "el famoso problema de Cambridge Analytica en la elección del Brexit en Inglaterra cuando se tomaron, a través de Facebook, los perfiles de las personas y se estudiaba la preferencia de cada uno y se le hacía información política dirigida".



También mencionó "cuando a través de un bot (programas que realizan tareas repetitivas en internet) no solamente se propaga información falsa, sino que se dice de una persona las peores cosas y se arman campañas".



Como ejemplos citó que en Brasil "en la elección en la que ganó (Jair) Bolsonaro (a Fernando Haddad), su rival político se lo atacó durante todo un día con mentiras sobre sus inclinaciones sexuales y presuntos hechos con menores que después de desmintieron, pero durante 24 horas, estuvieron instaladas en las redes".



En Argentina, Dalla Vía recordó que en la última elección legislativa el radical Mario Negri fue protagonista de una 'fake news'.



"Negri aparecía en un canal que era igual a La Nación+ diciendo que le sacaba un 50 por ciento de los sueldos a los empleados. Era una 'fake news'. A través de una sentencia del juez de Córdoba eso se quitó de las redes sociales y al día siguiente hubo que quitarlo de YouTube", recordó.