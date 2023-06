Invierno en la Antártida: ¿Cómo es vivir en una noche “eterna”?

"Lo divertido es que hay mucha nieve", dicen niños y niñas en Base Esperanza

Deslizarse en trineos y culipatin, construir muñecos o lanzarse bolas de nieve marcan el día a día de los niños, niñas y adolescentes que viven este año junto a sus familias en la Base Esperanza de la Antártida Argentina y que también dedican varias horas al estudio y a conocer la fauna autóctona.



"Yo estoy muy feliz de jugar con la nieve, lo único malo es que los iglús que hicimos se hundieron todos. Lo divertido que tiene la Antártida es que hay mucha nieve, se ven pingüinos -pero ahora no se ven porque están invernando- y también hay un montón de hielo como escarcha que es muy divertida para jugar con ella y nieve que si vos la derretís se convierte en agua rica y natural", cuenta Juan Flores Quispe, de 10 años.



También Fiorella Alegre, de la misma edad, dice que lo que le gusta hacer en la Base Esperanza es "jugar con la nieve, jugar con mis amigos, hacer muñecos de nieve. También me gustan los pingüinos y el silencio". Y Nicolás Pereira, de 9, coincide: "Lo que me gusta de la Antártida es la nieve, la escuela, mis amigos y jugar".



Ya todo un especialista en fauna autóctona, Nahuel Gallardo, de 10, explica: "Aquí hay muchos pingüinos y hay un dato muy curioso (porque) antes en 2021 no había pingüinos emperadores pero recién en 2023 hay un pequeño emperador que se ha visto. Todos pensábamos que era adulto pero era un pichoncito (…) ¿Quieren saber los pingüinos de qué color son? Son negros y blancos, son elegantes. Son muy lindos, ellos siempre están en manada y yo pensé que comían pescado pero comen krill".



"También hemos visto lobos marinos, que ustedes piensan que son focas pero no, son lobos marinos… hay focas acá también. Son muy lindos, pero no comen personas. Hay ballenas en la Antártida, hay hielos y otra cosa más… aquí lo más lindo es la nieve", agrega Nahuel.



En la campaña de este año, hay 12 niños y niñas que cursan sus estudios en la Escuela Provincial 38 (uno en jardín de infantes y el resto en nivel primario), cuatro adolescentes que están realizando el nivel secundario a través del SEADEA (Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino) y dos universitarios que hacen sus carreras en forma on line.



Emanuel Pereira, de 17 años, terminará su secundaria en la base. "Para mí, la experiencia es muy linda acá porque venir y graduarte en la Antártida es algo que no muchos pueden hacer y me encanta el frío -soy de los team frío- y me gusta pasar tiempo afuera jugando en la nieve, jugando con los chicos, haciendo muñecos de nieve. Es una experiencia muy linda que se vive una sola vez en la vida", subraya.